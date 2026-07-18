¡Polémico regreso! Esteban Solari cumple su sueño de volver a Pumas ante su ex: Pachuca

La historia en México del estratega argentino une a los universitarios y a los Tuzos en varios puntos

Solari: su historia en México une a Pumas y Pachuca. | Imago7.

La historia de Esteban Solari en el fútbol mexicano vuelve a cruzar los caminos de Pumas y Pachuca. El entrenador argentino iniciará su etapa oficial al frente de los universitarios ante los Tuzos, equipo con el que comenzó su trayectoria como director técnico en la Liga MX y del que salió antes de firmar con el conjunto auriazul.

Solari regresa al club que considera su casa, después de haber vestido la camiseta de Pumas como futbolista durante el Apertura 2007 y el Clausura 2008. Su paso por el equipo fue breve, pero dejó una producción de 25 goles en 40 partidos oficiales, incluidos 23 tantos en fase regular y dos más en liguilla.

El delantero se convirtió en uno de los referentes ofensivos del conjunto universitario durante esa etapa. Sin embargo, entre los datos que acompañan su carrera aparece una coincidencia: nunca pudo marcarle a Pachuca como jugador, rival que ahora tendrá enfrente en su primer partido oficial como técnico de Pumas.

Esteban Solari debutó como entrenador en México ante Pumas

Pachuca fue el primer equipo mexicano de Solari como director técnico. El argentino dirigió a los Tuzos entre noviembre de 2025 y junio de 2026, periodo en el que acumuló 23 partidos, con 13 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Su debut en el fútbol mexicano ocurrió precisamente contra Pumas, durante el Play In del Apertura 2025. Pachuca ganó aquel encuentro con un doblete de Robert Kenedy y otro gol de Enner Valencia, mientras que Pedro Vite descontó por los universitarios.

El último partido de Solari con los Tuzos también fue ante Pumas. En la vuelta de las semifinales del Clausura 2026, los auriazules se impusieron 1-0 con una anotación de Jordan Carrillo, resultado que les permitió avanzar a la final bajo el mando de Efraín Juárez.

La salida de Pachuca y su llegada a Pumas

debido al corto periodo entre su salida de Pachuca y su presentación con Pumas. El técnico negó que hubiera existido algún acercamiento mientras mantenía contrato vigente con los Tuzos.

“A mí nadie me contactó antes de que haya terminado mi vínculo con Pachuca”, afirmó el entrenador, quien explicó que las conversaciones comenzaron días después de finalizar su relación contractual, primero mediante su representante y posteriormente en reuniones con la directiva universitaria.

Solari indicó que encontró coincidencias con Antonio Sancho para definir el proyecto deportivo. Sin embargo, desde Pachuca el cruce fue calificado como “morboso”, debido a que el argentino no renovó su contrato y poco después se convirtió en sustituto de Efraín Juárez en Pumas.

El presidente de los Tuzos, Armando Martínez, y otros integrantes del entorno del club manifestaron su inconformidad por la manera en que terminó la etapa del entrenador. Ese antecedente añade tensión al partido que marcará el comienzo oficial de Solari en el banquillo auriazul.

Esteban Solari soñó con regresar a Pumas

Durante su presentación, el argentino reconoció la importancia que tuvo Pumas en su carrera y aseguró que durante años imaginó la posibilidad de regresar al club en una nueva función.

“Muchas veces soñé con Pumas, cambió mi vida y ahora quiero devolverle todo lo que me dio”, expresó Solari, quien agradeció a la directiva, a la Universidad y a los aficionados por el recibimiento.

“Estoy muy feliz de estar acá, de estar de vuelta en lo que considero mi casa y tengo muchísima ilusión de cara a lo que viene. Los invito a todos a formar parte de este sueño que vamos a construir entre todos”, señaló en su presentación.

El entrenador también explicó que Pumas representa más que un equipo de futbol por su relación con la Universidad Nacional Autónoma de México. “Este club tiene un sentido de pertenencia muy grande. Representa los mejores valores de las personas y de los mexicanos, porque sabemos que atrás hay una Universidad que forma personas y profesionales que después representan a México en el mundo”, declaró a TUDN.

El primer encuentro de Solari al frente de los universitarios no terminó con victoria, ya que Pumas perdió 1-0 ante América de Cali durante el Pumas Fan Fest. No obstante, su estreno oficial llegará ante Pachuca, el rival que estuvo presente en su debut y despedida como técnico de los Tuzos y que ahora marcará el inicio de su nueva etapa. De su sueño como entrenador azul y oro.

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