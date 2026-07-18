Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Inicia la jornada con carrera neutralizada!

Siga las emociones de la fracción este sábado, que unirá caminos entre Mulhouse y Le Markstein.

Etapa 14 Tour de Francia 2026 en vivo

Isaac del Toro, etapa 14 del Tour de Francia 2026: ¿Quién gana el recorrido Mulhouse – Le Markstein?

06:15 a.m. Todos los corredores siguen transitando con carrera neutralizada, ¿Qué significa esto? Es decir, se recorren un par de kilómetros sin competencia, aún no se compite por la etapa, ni si quiera inician los 155.3 kilómetros de recorrido que tiene la fracción de este sábado 18 de julio.

Son cerca de 10 kilómetros de esta forma hasta ahora sí iniciar de verdad. Sean todos bienvenidos El Tour continúa con esas etapas de alta montaña. El día de hoy la fracción comienza en Mulhouse y termina en Le Markstein, solamente serán 155.3 kilómetros de recorrido entre estas 2 poblaciones, la cual cuenta con 4 puertos de montaña: 3 de primer y 1 de segunda. Todos los pedalistas se alistan para partir este sábado.

¡Todo listo para la etapa de hoy!

Los líderes de la clasificación general están llamados a tomar la bandera. Serán 155.3 kilómetros en pura montaña. Después del sprint sobre Wattwiller, los corredores atravesarán cuatro premios de montaña, tres de primera categoría en llegada a Le Markstein Fellering.

El perfil de la etapa 14 | Foto: Tour de Francia

¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa

El mexicano del UAE Team Emirates lleva la octava casilla en la general. Por ahora, Pogacar sigue reinando en soledad, aunque no se descartan ataques de Vingegaard, Evenepoel y Pidcock en la persecución. El mejor cafetero es Egan Bernal, quien ocupa la 12° posición a 12:15.

Posición Nombre Tiempo 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 43:04:01 2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 3:36 3. Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) 4:06 4. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) 4:15 5. Juan Ayuso (Lidl – Trek) 4:22 6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) 4:35 7. Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) 4:44 8. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) 5:08 9. Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) 5:45 10. Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) 6:34

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Dónde ver al mexicano por TV y online?

El Tour de Francia lo puede seguir a través de ESPN en México y Colombia. Para ver por streaming, la opción es por medio de Disney+. Por otra parte, solo para territorio colombiano, Caracol y RCN transmiten la segunda grande de la temporada. Recuerde que en Claro Sports le llevamos el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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