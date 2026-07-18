Demoledor ascenso de Pogacar y Del Toro: Hacen el 1-2 para el UAE Team Emirates en la etapa 14 del Tour de Francia

El esloveno se adelantó seguido por el mexicano que logró embestir a Paul Seixas y a Jonas Vingegaard

La dupla de oro del UAE Team Emirates. Tadej Pogacar volvió a imponer condiciones en la alta montaña del Tour de Francia 2026. El esloveno lanzó un ataque decisivo en el ascenso final al Col du Haag, se quedó con la victoria de la etapa 14 entre Mulhouse y Le Markstein y alcanzó su triunfo número 25 en la historia de la Grande Boucle. La jornada también dejó una destacada actuación de Isaac del Toro, quien cruzó la meta en el segundo puesto para completar el doblete del equipo emiratí, mientras que el joven francés Paul Seixas confirmó su crecimiento al terminar entre los protagonistas.

Desde los primeros kilómetros, la etapa de 155.3 kilómetros presentó el terreno esperado para los escaladores, con cuatro puertos de montaña y una fuga que tomó protagonismo gracias a corredores como Richard Carapaz, Einer Rubio y Valentin Paret-Peintre. Mientras los escapados peleaban por los puntos de la montaña, el UAE Emirates administró el esfuerzo del grupo principal, consciente de que la definición llegaría en el último ascenso.

La estrategia del equipo emiratí comenzó a tomar forma rumbo al Col du Haag. Tadej Pogacar permaneció protegido por sus compañeros mientras Isaac del Toro respondía a cada movimiento de los rivales de la clasificación general. Incluso cuando el mexicano sufrió un inconveniente mecánico por una cadena atorada a menos de 12 kilómetros del final, logró reincorporarse rápidamente al grupo de favoritos sin perder contacto con el líder del Tour.

Con poco más de siete kilómetros por recorrer, Pogacar lanzó el ataque que cambió el rumbo de la etapa. El esloveno dejó atrás a sus principales adversarios y comenzó una cabalgata en solitario rumbo a Le Markstein, al mismo tiempo que recuperaba los puntos suficientes para volver a colocarse al frente de la clasificación de la montaña.

Detrás del líder apareció otro de los nombres propios de la jornada. Isaac del Toro respondió al ritmo impuesto por los favoritos y mantuvo una persecución constante, mientras Jonas Vingegaard y Paul Seixas peleaban por mantenerse en la disputa. El mexicano terminó aislándose en la segunda posición para asegurar un valioso resultado para el UAE Emirates XRG y confirmar el dominio de la escuadra en la montaña.

La revelación del día fue Paul Seixas. El francés volvió a demostrar que es una de las grandes promesas del ciclismo mundial al mantenerse con los mejores durante el ascenso definitivo, consolidando además sus aspiraciones de pelear por la clasificación del mejor joven. Su rendimiento sorprendió incluso por delante de corredores como Juan Ayuso e Isaac del Toro durante algunos momentos del ascenso final.

Además del triunfo de etapa, Pogacar recuperó terreno en la clasificación de la montaña. Después de haber cedido provisionalmente el liderato ante Valentin Paret-Peintre durante el Ballon d’Alsace, el esloveno respondió en el Col du Haag para terminar el día con 52 puntos, por delante de Paret-Peintre (43) y Richard Carapaz (38), recuperando el control de la pelea por el maillot de puntos.

El desenlace de la etapa 14 confirmó nuevamente la fortaleza del UAE Emirates XRG, que no solo celebró la victoria 25 de Tadej Pogacar en el Tour de Francia, sino que también firmó un doblete con Isaac del Toro, quien continúa sumando protagonismo en su primera participación como gregario de lujo en la carrera francesa. La montaña volvió a tener un solo dueño y el equipo emiratí dio otro golpe de autoridad rumbo al cierre de la competencia.

Así quedaron las clasificaciones de la etapa 14 del Tour de Francia 2026

Clasificación de la etapa 14 del Tour de Francia 2026:

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar – (UAE) 4:00:07 2. Isaac del Toro (UAE) (MEX) 0:38 + 6 3. Paul Seixas (DEC) ” +4 4. Jonas Vingegaard (VIS) 0:44 5. Remco Evenepoel (RBH) 0:48 6. Juan Ayuso (LDT) 0:50 7. Florian Lipowitz (RBH) “ 8. Richard Carapaz (EFE) 1:18 9. Tobías Johannessen (UXM) 1:40 10. Mattias Skjelmose (LDT) “

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