¡Regreso agridulce! Rafael Santos Borré anota, pero no es suficiente para salvar a River Plate

El delantero colombiano descontó para su equipo, pero no alcanzó para remontar y se termina su participación en la Copa de Argentina.

Rafael Santos Borré con la Selección Colombia | Vizzor Image.

El inicio de temporada no es el esperado para River Plate, pues quedó eliminado de la Copa de Argentina a manos de Aldosivi en el Estadio Padre Ernesto Martearena. A pesar de que Rafael Santos Borré intentó salvar a su equipo, el esfuerzo fue en vano y su vuelta al ‘Millonario’ arrancó de manera irregular.

Recordemos que el delantero colombiano está de vuelta tras salir de Internacional. Desde mediados del 2021 el atacante dejó de ser parte de dicha escuadra, pues pasó a las filas de Eintracht Frankfurt. Después de eso pasó por otros clubes y tras un buen tiempo se dio su vuelta.

Borré comenzó esta nueva etapa motivado, pues convirtió gol ante Aldosivi por los dieciseisavos de final. Realmente la anotación fue con algo de suerte, pues se lo dieron por una carambola porque Lautaro Pereyra le pegó y el balón rebotó en la humanidad de ‘Rafa’.

BORRÉ DESCONTÓ PARA RIVER



A los 87', Rafael Santos Borré marcó el 1-3 del Millonario ante Aldosivi, por los 16avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/4NULvQWjFS — TyC Sports (@TyCSports) July 18, 2026

Sin embargo, ese gol no fue suficiente porque el ‘Millonario’ no pudo remontar el marcador, inclusive antes de eso River iba perdiendo por tres goles. Tomás Fernández y Nicolás Cordero convirtieron en la primera mitad, mientras que Fernández volvió a festejar al 56′ del complemento.

¿Cuántos goles lleva Rafael Santos Borré en River Plate?

Con ese gol, el colombiano sumó su diana 56 en el equipo argentino en 150 partidos jugados, esto en competencias oficiales. El tema es que su regreso se transforma en agridulce por esa anotación, pero el dilema pasa por la eliminación tempranera de la Copa de Argentina, un duro golpe para él y sus compañeros.

Ahora River y Borré deberán preparar de la mejor manera el partido contra Barrancas, que será por la primera fecha del torneo clausura de dicho país. En ese encuentro se hace más que necesario que los dirigidos por Coudet pasen página de esa caída e inicien de la mejor manera esa competencia.

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