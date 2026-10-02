Peloteando, en vivo | Viernes 2 de octubre

La previa del México vs Estados Unidos, la Nations League y la actividad de Fórmula 1 encabezan la agenda deportiva del viernes

La Selección Mexicana será uno de los temas principales este viernes 2 de octubre en Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports. Desde Arizona habrá previa del México vs Estados Unidos, siguiente compromiso del Tricolor bajo el mando de Rafael Márquez, en una nueva edición de una rivalidad que suele generar atención sin importar que se trate de un partido amistoso.

El programa también repasará lo ocurrido en la UEFA Nations League y pondrá atención al encuentro entre Francia e Italia, uno de los partidos de la jornada internacional. Además, habrá análisis del amistoso entre Cruz Azul y América, que terminó con empate sin goles y permitió a ambos equipos mantener actividad durante la pausa de la Liga MX.

La agenda se completa con la Fórmula 1 y la actividad del Gran Premio de Bahrein, además de las novedades de los playoffs de la MLB y otros temas del deporte nacional e internacional. Sigue Peloteando para conocer resultados, análisis, noticias y todo lo que marca la jornada deportiva.