Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Supervivencia hoy viernes 2 octubre? Azules o Rojos

Rojos y Azules volverán a los circuitos para disputar la Serie por la Supervivencia, prueba que tendrá consecuencias directas en la conformación del próximo Duelo de Eliminación

¿Quién ganará el duelo por la Supervivencia? | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 entra en una nueva semana este viernes 2 de octubre en uno de sus momentos determinantes. Rojos y Azules volverán a los circuitos para disputar la Serie por la Supervivencia, prueba que tendrá consecuencias directas en la conformación del próximo Duelo de Eliminación, con los hombres como los atletas en riesgo.

Los Azules comenzaron la semana con resultados a su favor. El lunes 28 de septiembre recuperaron la Villa 360 tras vencer 8-6 a los Rojos; un día después conquistaron la Batalla Colosal y el miércoles se quedaron con la primera Batalla por la Supervivencia, con lo que tomaron ventaja en la serie que define qué equipo deberá colocar integrantes en riesgo.

Sin embargo, los Rojos respondieron el jueves 1 de octubre. El conjunto escarlata recuperó la Villa 360 con un triunfo por 8-6 y obligó a los Azules a regresar a la Barraca. Además, la Zona de Peligro dejó a Hugo como el primer hombre instalado en el Duelo de Eliminación del domingo, por lo que la jornada de este viernes puede aumentar la presencia de cualquiera de los dos equipos en esa instancia.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 2 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México comienza este viernes 2 de octubre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión puede seguirse por Azteca UNO, mientras que la temporada también está disponible a través de Disney+. La programación oficial de TV Azteca mantiene al reality en su horario de las 6:30 de la tarde de lunes a viernes. La emisión de este viernes tendrá especial atención en la Supervivencia, ya que los resultados terminarán de modificar el panorama rumbo al programa de eliminación del domingo 4 de octubre.

¿Quién gana la serie por la Supervivencia de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Por tendencia, los Azules llegan con una ligera ventaja en el pronóstico. El equipo celeste ganó la primera Supervivencia del miércoles y antes había sumado victorias consecutivas en la Villa 360 y la Batalla Colosal. Esos resultados muestran que el equipo ha conseguido responder en las pruebas colectivas durante buena parte de la semana.

Los Rojos, sin embargo, llegan después de cortar esa dinámica con su victoria 8-6 en la Villa 360 del jueves, por lo que tampoco puede descartarse que mantengan esa reacción en la Supervivencia. Con los resultados disponibles antes del programa, el pronóstico apunta a los Azules, aunque será necesario esperar la transmisión para conocer al ganador oficial.

¿Qué es el duelo de la Supervivencia del 2 de octubre y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Serie por la Supervivencia es una de las pruebas que tiene impacto directo sobre la permanencia de los participantes. Rojos y Azules compiten en distintos circuitos para sumar los puntos necesarios y evitar que sus integrantes queden expuestos al proceso eliminatorio.

A diferencia de pruebas como la Batalla Colosal o la Villa 360, el premio principal no consiste en un viaje, alojamiento o experiencia, sino en mantener a los atletas del equipo ganador fuera de riesgo en esa instancia. El conjunto que pierde queda más expuesto y puede terminar con uno o varios representantes en el Duelo de Eliminación.

Esta semana corresponde a los hombres, por lo que cada derrota adquiere mayor importancia. Hugo ya quedó colocado en el Duelo de Eliminación después de la Zona de Peligro del jueves, y los resultados de la Supervivencia definirán qué otros atletas tendrán que defender su permanencia el domingo.

¿Quién ganó la Villa 360 del 1 de octubre?

El Equipo Rojo ganó la Villa 360 del jueves 1 de octubre tras derrotar 8-6 a los Azules. Los escarlatas comenzaron con ventaja, los Azules consiguieron igualar el marcador 5-5 y la competencia se mantuvo abierta hasta las últimas carreras.

Paulette consiguió el punto definitivo frente a Doris y aseguró el regreso de los Rojos a la Villa 360. Con ese resultado, el equipo escarlata recuperó las mejores condiciones de alojamiento para el cierre de la semana, mientras que los Azules tuvieron que regresar a la Barraca antes de disputar la Serie por la Supervivencia de este viernes.