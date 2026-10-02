Nairo Quintana, nostálgico por decirle adiós al profesionalismo: “Nunca estás preparado”

El boyacense cerrará su carrera en la élite del ciclismo en el Giro de Emilia, una carrera que supo ganar en el 2012 cuando pedaleaba por primera vez en el World Tour.

Nairo Quintana | Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP.

Se llegó el día, ese mismo al que Nairo Alexander Quintana Rojas le hizo el ‘feo’ durante muchos años, el boyacense se retirará oficialmente del ciclismo profesional. Lo hará este sábado 3 de octubre, en la disputa del Giro de Emilia. Serán tal vez los 197.9 kilómetros más nostálgicos de la carrera del boyacense.

Precisamente sobre esa cantidad de sentimientos encontrados, el ‘Cóndor’ habló en las últimas horas y no pudo ser ajeno a lo que palpita a escasas horas de decir adiós: “La última carrera, el último baile… aunque una vez lo pienses cuándo será el último día, creo que nos ha pasado a todos, pero no estás preparado”.

“Nunca estás preparado”

“Pues… muchos sentimientos difíciles de explicar. Es la última vez que vas a hacer muchas cosas, de hecho no solamente que montas con el dorsal. La última vez que preparas la maleta para ir a la competición. La última vez que te colocas la ropa del equipo”, agregó el pedalista en su Instagram oficial.

“En mi caso la última vez que te colocas el perfume que utilizo para todas las carreras y pues… tengo mucha nostalgia. Me gusta mucho la bicicleta, mucho las carreras y no sé cómo va a ser el próximo año, no sé cómo va a ser de acá en adelante. Además que la sensación física es buena, a pesar que no he tenido mucha competición en estos últimos meses”, añadió.

Terminar en Emilia, una carrera que ganó

“Una carrera que gané hace 14 años cuando estaba jovencito. Poder terminar en esta carrera en Italia, donde toda la afición italiana siempre me ha tratado muy bien, tuve grandes victorias en Italia; allí tuve grandes rivales y compañeros, va a ser muy bonito para mí, va a ser muy emocionante”, exclamó Nairo Quintana.

“Sí… creo que vamos a disfrutar mucho juntos también, vamos a rodar en diferentes partes del mundo, vamos a compartir y de hecho el 9, 10 y 11 de octubre nos vemos en Cartagena, pero esto no deja de sentir nostalgia”, ultimó el ciclista colombiano.

¿Recorrido, cómo y dónde ver a Nairo Quintana en el Giro de Emilia 2026?

Recorrido Giro de Emilia 2026/ procyclingstats.com.

Este sábado 3 de octubre se estará corriendo la edición 109 del Giro de Emilia. La jornada comienza en Ferrara y finalizará en Bologna, serán 197.9 kilómetros de recorrido entre estas 2 poblaciones. Tras 90 kilómetros de recorrido plano en la carrera, se viene el terreno montañoso, serán cerca de 7 puertos no categorizados pero que marcarán una competición emocionante.

El Giro de Emilia 2026, con el gran sello del retiro de Nairo Alexander Quintana Rojas, comenzará sobre las 04:00 a.m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Discovery+ o mediante señales de Eurosport online.

Lea también: