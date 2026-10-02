¡El adiós de un grande! Nairo Quintana se despide del profesionalismo en el Giro de Emilia

Este sábado 3 de octubre será un día histórico para el deporte colombiano, una de sus mejores piezas se despide del profesionalismo.

Nairo Quintana, ciclista colombiano/ Chat GPT.

Después de la disputa del Mundial de Ciclismo de Ruta en Canadá, las tres ‘grandes’ con a victoria en el Giro de Italia de Jonas Vingegaard, el Tour de Francia con un título más de Tadej Pogacar y La Vuelta a España con la coronación de Enric Mas, poco a poco se va despidiendo una temporada más del World Tour.

Una de las últimas carreras que se disputará en esta nueva campaña en el ciclismo de élite, será el Giro de Emilia, una carrera que quedará en la historia del ciclismo latinoamericano, pero especialmente el colombiano. Pues bien, esta edición se despedirá oficialmente del profesionalismo Nairo Alexander Quintana Rojas, uno de los mejores ciclistas de la última época.

Después de su fallido intento por participar en la pasada Vuelta a España, por razones que todavía no se han explicado por parte del Movistar Team, y su colaboración en la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo en Montreal, Canadá donde apoyó a Santiago Buitrago para que el bogotano fuera el mejor ‘cafetero’ de la carrera, llegó el momento de decir adiós, después que años tras le hiciera un ‘enganche’ a este complicado momento.

La historia de Nairo Quintana en el World Tour

Después de brillar en competencias en Colombia, llegó el momento para que ‘Nairoman’ diera el salto y competir de manera profesional en el ciclismo más importante del mundo. A inicios del 2012 el boyacense fichó por el Movistar Team, una de las mejores escuadras en ese momento, pero en la que Quintana no llegó para ser uno más, por el contrario fue protagonista y pieza principal.

En esa primera temporada así le fue:

Lugar 161 en el Trofeo Migjorn.

Casilla 22 en la clasificación general final del Tour Méditerranéen Cycliste Professionnel.

12° en el Tour Cycliste International du Haut Var.

Campeón de la Vuelta ciclista a la región de Murcia, su primer título con el Movistar y en el World Tour.

26 de la general final del la Volta Ciclista a Catalunya.

Subcampeón de la Vuelta a la Comunidad de Madrid.

82 en el Tour de Picardie.

38 en la clasificación general final del Critérium du Dauphiné.

Nuevamente campeón, ahora de La Route du Sud Cycliste – La Dépêche du Midi.

83 en la Clásica Ciclista San Sebastián.

36 en su primera Vuelta a España.

Un 69° lugar en el World Championships ME – Road Race.

64 en el Gran Piemonte.

11° en Il Lombardía.

37 en el Gran Premio Città di Peccioli – Coppa Sabatini.

Campeón en el Giro de Emilia, competición en la que 14 años después firmará su retiro profesional.

Gran Premio Bruno Beghelli.

Tremenda primera temporada del colombiano, con 3 títulos: Giro de Emilia, La Route du Sud Cycliste y Vuelta ciclista a la región de Murcia. Grandes impresiones dejaba Nairo Quintana, para todo lo que se le venía.

Palmares de Nairo Quintana en el World Tour

1 Vuelta a España.

1 Giro de Italia.

2 Tirreno Adriático.

1 Vuelta a Catalunya.

1 Vuelta al País Vasco.

1 Tour de Romandía.

2 Tour de la Provence.

2 Vueltas a Burgos.

3 Vueltas a Asturias.

A falta de lo que suceda este sábado 3 de octubre en el Giro de Emilia, su última carrera en el World Tour.

A pesar de no ser campeón, ‘Nairoman’ fue tres veces podio del Tour de Francia, saboreó el título en 2013 y 2015, y en el 2016 fue tercero.

¿Recorrido, cómo y dónde ver a Nairo Quintana en el Giro de Emilia 2026?

Recorrido Giro de Emilia 2026/ procyclingstats.com.

Este sábado 3 de octubre se estará disputando la edición 109 del Giro de Emilia. La jornada comenzará en Ferrara y finalizará en Bologna, serán 197.9 kilómetros de recorrido entre estas dos reconocidas poblaciones. Tras 90 kilómetros de recorrido plano en la carrera, se viene el terreno montañoso, serán cerca de 7 puertos no categorizados por los organizadores pero que marcarán una competición emocionante.

El Giro de Emilia 2026, con el gran sello del retiro de Nairo Alexander Quintana Rojas, comenzará sobre las 04:00 a.m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Discovery+ o mediante señales de Eurosport online.

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