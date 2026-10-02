Jugando Claro en vivo | Jueves 1 de octubre

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La Selección Mexicana ya está en Glendale, Arizona, donde se prepara para enfrentar a Estados Unidos en una nueva edición de una rivalidad que siempre genera conversación en Concacaf. El partido también será una nueva prueba para el proceso de Rafael Márquez al frente del Tricolor y una oportunidad para analizar el momento que atraviesa el equipo.

Uno de los nombres que vuelve a estar en el centro de la atención es Gilberto Mora. Mientras México y Estados Unidos afinan detalles para el Clásico de Concacaf, también ponemos la mirada en Portugal, que consiguió la victoria ante Dinamarca sin Cristiano Ronaldo. ¿Qué cambia en el funcionamiento de la selección portuguesa cuando no está su principal figura?

Todo esto lo analizamos en Jugando Claro, con el presente de la Selección Mexicana, el México vs Estados Unidos, el futuro de Gilberto Mora y las noticias que marcan la actualidad del fútbol internacional.