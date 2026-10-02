Manchester City presenta apelación tras ser declarado culpable de incumplir las reglas financieras de la Premier League

El conjunto Citizen sostiene que la resolución de la comisión independiente contiene errores de derecho, principio y hechos

Los Sky Blue se defienden ante el fallo | Reuters

El Manchester City presentó formalmente una apelación contra la decisión de la comisión independiente que lo declaró culpable de graves incumplimientos de las reglas financieras de la Premier League. El club inglés confirmó este viernes 2 de octubre que inició el procedimiento para impugnar un fallo relacionado con operaciones realizadas durante nueve temporadas y que todavía tiene pendiente la definición de las sanciones.

La institución informó que la apelación fue presentada a las 19:00 horas del jueves 1 de octubre, antes de que venciera el plazo establecido para recurrir la resolución. El recurso busca modificar una decisión que determinó que el City incumplió las normas financieras durante el periodo comprendido entre las temporadas 2009-10 y 2017-18.

El Manchester City sostiene que existen distintos argumentos jurídicos y factuales para cuestionar las conclusiones de la comisión. En su comunicado señaló que su posición es que el fallo “contiene claros errores materiales de derecho, de principio y de hecho, y no es seguro”, uno de los argumentos con los que la institución busca que la resolución sea revisada durante el proceso de apelación.

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El equipo inglés también reiteró su postura respecto a las acusaciones formuladas por la Premier League. “El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League”, afirmó, además de sostener que cuenta con “un conjunto completo de pruebas irrefutables” para respaldar su posición. El City añadió que respetará el proceso y que las reglas de confidencialidad limitan sus declaraciones mientras el procedimiento siga abierto.

¿De qué fue declarado culpable el Manchester City?

La Premier League publicó el 29 de septiembre las principales conclusiones de la comisión independiente. El organismo determinó que el Manchester City fue culpable de todos los cargos relacionados con graves infracciones de las normas financieras durante nueve temporadas, además de considerar acreditadas tres de las cuatro acusaciones vinculadas con falta de cooperación durante la investigación.

Entre las conclusiones se encuentra que el club utilizó contratos comerciales que la comisión calificó como simulados o ficticios con distintos patrocinadores, con el objetivo de registrar ingresos superiores y reducir determinados costos. La resolución sostiene que parte de los pagos procedía de Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd, entonces propietario del club, aunque eran presentados dentro de acuerdos comerciales con patrocinadores.

Según la Premier League, estas operaciones permitieron aumentar artificialmente los ingresos y reducir los costos del City por más de 900 millones de libras en el periodo investigado. La comisión también concluyó que las cuentas presentadas no reflejaban de manera correcta la situación financiera y que, de haberse contabilizado los acuerdos de otra forma, el equipo habría superado por un margen considerable los límites de gasto de la Premier League y la UEFA.

La investigación de la Premier League comenzó en diciembre de 2018 y la denuncia formal contra el Manchester City se presentó en febrero de 2023. La audiencia ante la comisión independiente tuvo una duración de 42 días y terminó en diciembre de 2024, mientras que la elaboración del fallo se extendió posteriormente durante casi dos años.

¿Qué sigue tras la apelación del Manchester City?

La Premier League confirmó este 2 de octubre que el recurso fue presentado ante el presidente del Judicial Panel. Ahora deberá conformarse una Junta de Apelación independiente, mientras que tanto la audiencia como el contenido del procedimiento permanecerán privados y confidenciales hasta que las reglas permitan publicar su resolución.

De acuerdo con las normas de la competición, la Junta de Apelación puede confirmar la decisión, aceptar el recurso o modificar las determinaciones de la comisión. El proceso también mantiene pendiente uno de los puntos de mayor impacto para el Manchester City: la sanción. La propia Premier League explicó que ese asunto será tratado en una audiencia separada y que entre las medidas contempladas por su reglamento aparecen multas, deducciones de puntos y otras sanciones deportivas.

Por ahora, no existe una sanción definitiva contra el Manchester City, mientras el club mantiene su postura de inocencia y busca revertir las conclusiones sobre sus operaciones financieras. La resolución de la apelación marcará el siguiente paso de un procedimiento que comenzó con la investigación de 2018 y que continúa abierto ocho años después.