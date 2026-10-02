Costa Rica goleó, pero Bryan Ruiz dejó una clara advertencia

Su autocrítica, el respaldo a los experimentados y un mensaje para los jóvenes.

Bryan Ruiz se estrenó con triunfo en Costa Rica | @laselecrc_

Bryan Ruiz comenzó su interinato al frente de la Selección de Costa Rica con una victoria necesaria, aunque el resultado no le hizo perder de vista lo que todavía debe mejorar. Después del 3-0 sobre Nicaragua en Managua, el entrenador valoró la respuesta de sus futbolistas y la seguridad defensiva, pero reconoció que el funcionamiento estuvo lejos de ser ideal. Para una Tricolor golpeada por los resultados anteriores, recuperar la confianza era una de las prioridades.

El compromiso tenía una presión adicional: ambas selecciones necesitaban sumar para alejarse del descenso a la Liga B de la Liga de Naciones de Concacaf. Sin posibilidades de continuar en la pelea por el título, Costa Rica debía responder en un escenario exigente. “El partido no sería fácil; jugar acá es difícil. El deseo era puntuar de tres para no bajar de categoría”, explicó Ruiz después de su estreno.

El técnico admitió que Nicaragua logró incomodar a su equipo durante la primera media hora, aunque consideró que los goles fueron determinantes para cambiar el desarrollo. “Tengo que decir que Nicaragua nos complicó, pero luego nos supimos acomodar. El primer gol nos ayudó a manejar el partido”, señaló. Según su análisis, la ventaja de dos tantos permitió administrar el encuentro con mayor tranquilidad y aprovechar las desconcentraciones del rival.

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La autocrítica de Bryan Ruiz pese a la goleada

Ruiz evitó presentar el triunfo como una actuación sin defectos y distinguió el resultado del rendimiento. “Salgo satisfecho con el esfuerzo de los muchachos, por el resultado y también por el arco en cero. Sé que no fue un gran partido, pero no tuvimos complicaciones tan grandes”, manifestó. También reconoció que habría querido un mayor control de la pelota en el cierre, aunque mencionó las dificultades que ofrecía el césped sintético.

La principal satisfacción del entrenador estuvo en una respuesta defensiva que consideraba indispensable recuperar. “Había que desarrollar seguridad defensiva. Nicaragua solo tuvo un remate, eso habla de que la defensa estuvo bien. Eso me alegra bastante”, sostuvo. En ese sentido, destacó un ajuste realizado durante el compromiso y elogió el ingreso de Juan Pablo Vargas, uno de los futbolistas que contribuyeron a sostener el cero en el arco costarricense.

El respaldo a los experimentados y la exigencia para los jóvenes

Otra de las decisiones que explicó Bryan fue la presencia de referentes como Keylor Navas y Celso Borges en su convocatoria. Para el seleccionador interino, la renovación necesita acompañamiento y el aporte de los jugadores con mayor recorrido sigue siendo importante en encuentros de esta exigencia. “La Selección necesita un balance. Los jóvenes tienen ganas, dinámica, pero no tienen la experiencia de partidos”, argumentó al defender la composición del plantel.

En el caso de Borges, Ruiz remarcó que su influencia también se refleja fuera del campo y en el vínculo con sus compañeros. “Celso no lo traje para jugar todos los minutos, pero sí para sumar. Celso le estuvo hablando a Acuña, por ejemplo”, contó. La explicación dejó claro que, dentro de su idea de equipo, el papel de los experimentados no se mide únicamente por la cantidad de minutos que disputan.

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Ese respaldo estuvo acompañado por una exigencia para quienes empiezan a ganar protagonismo. “Tenemos jóvenes que pueden mejorar más; deben ser más constantes”, advirtió Bryan, quien considera que existe margen de crecimiento en el grupo. Su reflexión terminó con una frase sobre la responsabilidad de vestir la camiseta nacional: “Nosotros somos el ejército de Costa Rica y eso hay que entenderlo”.

Haití, el próximo desafío de Costa Rica

El segundo compromiso de su interinato será el domingo ante Haití, en el estadio Ricardo Saprissa, y Ruiz pidió el acompañamiento de la afición para intentar sostener la recuperación. “Ojalá podamos llenar el Saprissa, porque Haití ha hecho bien las cosas. Debemos intentar recuperarnos bien para ganar ese partido”, expresó. Después de cumplir en Managua, el entrenador buscará otra victoria y un funcionamiento más cercano al que pretende.

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