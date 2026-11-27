Hoy en Peloteando analizamos la derrota de Chivas, la goleada de Cruz Azul, el empate del América ante Monterrey y la ventaja del Toluca rumbo a las semifinales del Apertura 2026

Hoy en Peloteando analizamos todo lo que dejaron los partidos de ida de los cuartos de final del Apertura 2026. Chivas encendió las alarmas tras caer 2-1 ante Pachuca y deberá remontar en el Estadio Akron, aunque los Tuzos no contarán con Oussama Idrissi por expulsión. Por su parte, Cruz Azul reafirmó su candidatura al bicampeonato con una goleada de 4-0 sobre León que lo coloca con un pie en las semifinales.

Además, debatimos sobre la incapacidad del América para aprovechar la superioridad numérica ante Monterrey, en una eliminatoria que permanece abierta tras el empate sin goles en el Gigante de Acero. Toluca dio un paso importante hacia las semifinales con su victoria de 2-0 sobre Atlas gracias al doblete de Helinho. ¿Qué equipos conseguirán su boleto a la siguiente ronda? Revisamos el panorama de cara a los partidos de vuelta de la Liguilla.