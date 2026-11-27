El cuadro azulcrema con Guillermo Almada al frente apostó por el talento nacional a lo largo de las 17 fechas y confía en ellos para ser campeón

Los clubes que apuestan por los jugadores mexicanos | Claro Sports

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX no solamente pone en juego el campeonato del fútbol mexicano, también abre el debate sobre la confianza que los clubes depositan en los futbolistas nacionales. Si bien Chivas encabeza este rubro por su tradición de competir exclusivamente con jugadores mexicanos, el América se posiciona como el equipo que más minutos otorgó al talento nacional entre los otros siete aspirantes al título.

De acuerdo con las estadísticas de la página oficial de la Liga MX, correspondientes a las 17 jornadas de la fase regular, Las Águilas encontraron en los futbolistas mexicanos una parte fundamental de su estructura deportiva. El conjunto azulcrema superó los 11 mil minutos de participación de jugadores nacionales, por encima de Monterrey, Cruz Azul, Toluca, León, Pachuca y Atlas. Una apuesta que no es desconocida para Guillermo Almada, que suele darle oportunidades a los más jóvenes.

La apuesta del América cobra relevancia por tratarse de una institución que, a diferencia del Guadalajara, tiene la posibilidad de incorporar futbolistas extranjeros. Sin embargo, los números reflejan que el conjunto de Coapa encontró en el talento mexicano argumentos para competir por el campeonato, con jugadores de experiencia, seleccionados nacionales y jóvenes que buscan consolidarse en Primera División.

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¿Por qué América apuesta por los futbolistas mexicanos para conquistar el Apertura 2026?

Durante las 17 fechas de la fase regular, América registró 11,505 minutos repartidos entre 20 futbolistas mexicanos, quienes acumularon 173 participaciones individuales. Estas cifras colocan a Las Águilas como el equipo con mayor actividad de jugadores nacionales después de Chivas, con un equivalente al 68.36 por ciento del máximo teórico de minutos disponibles por club.

Henry Martín encabezó la participación de los mexicanos en el conjunto azulcrema. El delantero yucateco disputó 1,165 minutos en 15 partidos, en los que consiguió 11 anotaciones, mientras que Erick Sánchez registró 1,114 minutos en 16 encuentros. Ambos futbolistas se convirtieron en referentes de la apuesta del América por el talento nacional.

Uno de los casos que sobresale es el de Dagoberto Espinoza, quien, con apenas 22 años, se colocó como el tercer mexicano con mayor actividad en el equipo, gracias a sus 971 minutos distribuidos en 14 compromisos. Israel Reyes, Kevin Álvarez y Alan Cervantes también tuvieron protagonismo, con 812, 792 y 792 minutos, respectivamente.

La confianza en los mexicanos también se extendió a la portería, donde Rodolfo Cota, Luis Ángel Malagón y Fernando Tapia acumularon 1,530 minutos en 17 participaciones, lo que significa que el América disputó la totalidad de la fase regular con guardametas nacionales. Una muestra de que la presencia mexicana abarcó diferentes sectores del terreno de juego.

¿Qué equipos de la Liguilla del Apertura 2026 confían más en los futbolistas mexicanos?

Por su filosofía deportiva, Chivas se mantiene como el máximo exponente del talento nacional en la Liga MX. El Guadalajara utilizó a 27 futbolistas mexicanos, quienes acumularon 16,790 minutos y 272 participaciones individuales durante la fase regular. José Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Fernando González encabezaron las estadísticas del conjunto rojiblanco.

Monterrey ocupa la tercera posición del comparativo, pese a contar con futbolistas extranjeros en su plantilla. Los Rayados registraron 9,724 minutos entre 18 jugadores mexicanos, con Gerardo Arteaga (1,247), Víctor Guzmán (1,165), Ricardo Chávez (1,099) y Orbelín Pineda (1,048) como sus principales exponentes.

Cruz Azul aparece en el cuarto escalón con 9,389 minutos repartidos entre 19 futbolistas nacionales. La Máquina encontró en Omar Campos (1,313), Carlos Rodríguez (1,242), Jesús Orozco Chiquete (1,134) y Erik Lira (1,081) una parte importante de su estructura, pues los cuatro superaron el millar de minutos durante la fase regular. Sus actuaciones con el vigente campeón también los ha llevado a ser parte de la Selección Mexicana.

Toluca, por su parte, otorgó 8,986 minutos a 21 futbolistas mexicanos, entre los que destacan Jesús Gallardo, con 1,150 minutos; Everardo López, con 977, y Alexis Vega, con 941. En tanto, León acumuló 8,613 minutos entre 17 jugadores nacionales, con Óscar García e Iván Moreno como sus principales representantes.

Pachuca, institución que también recurrió a jugadores jóvenes, registró 8,324 minutos repartidos entre 19 mexicanos. Carlos Moreno fue su futbolista nacional con mayor actividad, al disputar los 1,530 minutos de las 17 jornadas, seguido de Francisco Venegas, con 1,238, y Rodolfo Pizarro, con 1,004.

En el extremo contrario se encuentra Atlas, que terminó como el equipo de la Liguilla con menor cantidad de minutos otorgados a los futbolistas mexicanos. Los Rojinegros contabilizaron 7,218 minutos entre 16 jugadores nacionales, con Juan José Sánchez Purata (894), Jorge Sánchez (809) y Paulo Ramírez (772) como sus principales exponentes.

Los clubes de la Liguilla apuestan por el talento nacional | Claro Sports

Aunque Chivas representa la apuesta exclusiva por el futbolista mexicano, América se distingue como el club que más confió en el talento nacional entre los equipos de la Liguilla que también pueden contratar extranjeros. Las Águilas llegan a la fase definitiva del Apertura 2026 con una base mexicana que buscará demostrar que tiene los argumentos para competir por el campeonato de la Liga MX.