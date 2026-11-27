Baloto.com supera ya el millón de usuarios registrados, consolidando el crecimiento de su canal digital.

MiLoto y un nuevo ganador este 26 de noviembre.

Un afortunado acertó los números 01, 08, 11, 13 y 30 para llevarse el premio de $250 millones de MiLoto. Es la segunda vez que el gran acumulado cae en el departamento del Meta en la historia del juego y la primera en el municipio de Guamal.

El afortunado hizo su jugada a través del canal digital Baloto.com, bajo la modalidad manual. Además, el sorteo 0648 dejó un total de 14.993 ganadores y más de $360 millones en premios.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 22 de noviembre de 2026, MiLoto ha pagado más de $65.743 millones en premios, equivalentes a 3.993.745 premios entregados, consolidándose como el juego más fácil de ganar. En ese mismo periodo, ha transferido más de $27.280 millones al sistema de salud del país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos.

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El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com. Además, recuerde que ahora se puede cobrar los premios de hasta $2 millones de Baloto Revancha, MiLoto y Colorloto en www.baloto.com

MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial – www.baloto.com -.También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

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