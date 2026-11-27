Consulta si eres uno de los posibles ganadores de las principales loterías del país.

Resultados. – Lotería de Bogotá.

Concluye una nueva semana de actividades laborales y personales para millones de colombianos, mientras noviembre se acerca a su final. En medio de la rutina diaria, los juegos de azar, como las loterías y los chances, continúan siendo una tradición para muchos ciudadanos. Por eso, en Claro Sports puedes consultar de manera fácil y detallada los resultados de los diferentes sorteos y conocer los números ganadores.

Lotería de Bogotá

Sorteo: 2874.

2874. Premio mayor: $12.000 millones de pesos.

$12.000 millones de pesos. Número: 9925.

9925. Serie: 355.

Lotería del Quindío

Sorteo: 3026.

3026. Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número: 6579.

6579. Serie: 072.

Resultados de los chances hoy, 26 de noviembre de 2026

Astro Luna: 8698 – Aries

8698 – Aries Pick 4 Noche: 3836

3836 Pick 3 Noche: 819

819 Caribeña Noche: 316 – 56

316 – 56 Sinuano Noche: 368 – 07

368 – 07 Dorado Noche: 081 – 56

081 – 56 Cafeterito Noche: 293 – 58

293 – 58 Motilón Noche: 6146

6146 Fantástica Noche: 433 – 84

433 – 84 Culona Noche: 9532

9532 Chontico Noche: 607 – 41

607 – 41 Paisita Noche: 2505

2505 Antioqueñita 2: 739 – 78

739 – 78 Astro Sol: 1625 – Acuario

1625 – Acuario Dorado Tarde: 609 – 31

609 – 31 Motilón Tarde: 777 – 67

777 – 67 Pick 4 Día: 6829

6829 Pick 3 Día: 088

088 Caribeña Día: 471 – 86

471 – 86 Sinuano Día: 134 – 14

134 – 14 Culona Día: 4180

4180 Pijao de Oro: 539 – 48

539 – 48 Samán: 7423

7423 Fantástica Día: 259 – 18

259 – 18 Chontico Día: 864 – 93

864 – 93 Paisita Día: 147 – 70

147 – 70 Cafeterito Tarde: 838 – 73

838 – 73 Dorado Mañana: 230 – 38

230 – 38 Antioqueñita 1: 202 – 58

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