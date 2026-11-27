Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 26 de noviembre de 2026
Consulta si eres uno de los posibles ganadores de las principales loterías del país.
Concluye una nueva semana de actividades laborales y personales para millones de colombianos, mientras noviembre se acerca a su final. En medio de la rutina diaria, los juegos de azar, como las loterías y los chances, continúan siendo una tradición para muchos ciudadanos. Por eso, en Claro Sports puedes consultar de manera fácil y detallada los resultados de los diferentes sorteos y conocer los números ganadores.
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Lotería de Bogotá
- Sorteo: 2874.
- Premio mayor: $12.000 millones de pesos.
- Número: 9925.
- Serie: 355.
Lotería del Quindío
- Sorteo: 3026.
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número: 6579.
- Serie: 072.
Resultados de los chances hoy, 26 de noviembre de 2026
- Astro Luna: 8698 – Aries
- Pick 4 Noche: 3836
- Pick 3 Noche: 819
- Caribeña Noche: 316 – 56
- Sinuano Noche: 368 – 07
- Dorado Noche: 081 – 56
- Cafeterito Noche: 293 – 58
- Motilón Noche: 6146
- Fantástica Noche: 433 – 84
- Culona Noche: 9532
- Chontico Noche: 607 – 41
- Paisita Noche: 2505
- Antioqueñita 2: 739 – 78
- Astro Sol: 1625 – Acuario
- Dorado Tarde: 609 – 31
- Motilón Tarde: 777 – 67
- Pick 4 Día: 6829
- Pick 3 Día: 088
- Caribeña Día: 471 – 86
- Sinuano Día: 134 – 14
- Culona Día: 4180
- Pijao de Oro: 539 – 48
- Samán: 7423
- Fantástica Día: 259 – 18
- Chontico Día: 864 – 93
- Paisita Día: 147 – 70
- Cafeterito Tarde: 838 – 73
- Dorado Mañana: 230 – 38
- Antioqueñita 1: 202 – 58