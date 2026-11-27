El Guadalajara necesita remontar ante unos Tuzos que no contarán con Oussama Idrissi, autor del doblete en el encuentro de ida

Chivas vs Pachuca, ¿quién gana el juego de vuelta? | Claro Sports

Chivas se juega su permanencia en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX cuando reciba al Pachuca en el partido de vuelta de los cuartos de final. El conjunto dirigido por Gabriel Milito perdió 2-1 en el Estadio Hidalgo, donde tomó ventaja con un autogol de Eduardo Bauermann, pero un doblete de Oussama Idrissi permitió que los Tuzos remontaran el marcador. El atacante marroquí terminó expulsado tras la celebración de su segunda anotación.

Pese a la derrota, el Guadalajara, que terminó la fase regular como líder general con 33 puntos, tiene a su favor el criterio de desempate por posición en la tabla, por lo que una victoria por cualquier diferencia le dará el boleto a las semifinales. Por su parte, Pachuca suma cinco triunfos consecutivos y necesita ganar o empatar para eliminar al Rebaño Sagrado. En Claro Sports te compartimos todos los detalles para seguir la definición de esta eliminatoria.

Liguilla Apertura 2026: fecha y horario del Chivas vs Pachuca, cuartos de final Liga MX

El partido de vuelta de los cuartos de final entre Chivas y Pachuca se disputará este domingo 29 de noviembre de 2026, en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Akron, donde el Guadalajara buscará remontar la eliminatoria ante su afición.

Terminan los primeros 90 minutos de la serie.



¡JUNTOS HASTA EL FINAL EN LA CASA DE LOS MEXICANOS POR EL PASE A LA SEMIFINAL! 🫂



🔜 Nos vemos el domingo en el @EstadioAKRON 🔴⚪️ pic.twitter.com/KTdEgmZcor — CHIVAS (@Chivas) November 27, 2026

Alineaciones probables del Chivas vs Pachuca para el partido de los cuartos de final del Apertura 2026

Gabriel Milito podría mantener la base del equipo que presentó en el Estadio Hidalgo, con Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval como sus principales alternativas en ataque, aunque también cuenta con Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda para reforzar la ofensiva rojiblanca.

Por su parte, Benjamín Mora tendrá que modificar su once inicial ante la expulsión de Oussama Idrissi, autor de los dos goles del Pachuca en el compromiso de ida. El brasileño Kenedy es una de las alternativas para ocupar su lugar, mientras que Salomón Rondón se perfila para encabezar el ataque hidalguense.

Chivas: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González; Fernando González, Omar Govea, Richard Ledezma; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval.

Pachuca: Carlos Moreno; Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas; Alán Bautista, Christian Rivera, Rodolfo Pizarro; Kenedy, Nicolás Vallejo y Salomón Rondón.

¿Dónde ver en vivo el Chivas vs Pachuca, partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura? TV y online

El encuentro entre el Rebaño y los Tuzos se podrá seguir en vivo y en exclusiva en México a través de Amazon Prime Video, plataforma de streaming que transmite los partidos de Chivas como local. El compromiso no contará con transmisión por televisión abierta. Además, en Claro Sports podrás disfrutar de nuestro tradicional minuto a minuto, con todas las acciones, goles y el resultado al momento.

Antecedentes y últimos resultados del Chivas vs Pachuca en la Liga MX

Con su victoria en el partido de ida, Pachuca puso fin a una racha de nueve enfrentamientos consecutivos sin vencer al Guadalajara. Sin embargo, el conjunto rojiblanco mantiene un balance favorable en los seis compromisos más recientes entre ambas instituciones, con cuatro triunfos, un empate y una derrota.

Apertura 2026 | Cuartos de final: Pachuca 2-1 Chivas.

Pachuca 2-1 Chivas. Apertura 2026: Pachuca 1-1 Chivas.

Clausura 2026: Chivas 2-0 Pachuca.

Apertura 2025: Pachuca 0-1 Chivas.

Clausura 2025: Chivas 2-1 Pachuca.

Apertura 2024: Pachuca 0-2 Chivas.

En cuanto a los antecedentes en fases de eliminación directa, los Tuzos cuentan con resultados a su favor, pues dejaron fuera al Guadalajara en las semifinales del Apertura 2006 y en el repechaje del Guardianes 2021, instancia en la que se impusieron por 4-2.

👏🏻 | Gracias afición, este triunfo también es de ustedes



¡Sigamos fuertes por lo que sigue! 🌪️ pic.twitter.com/IKfXUmFnxa — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 27, 2026

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de vuelta de los cuartos de final?

De acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx, Chivas parte como favorito para conseguir la victoria en el Estadio Akron, pese a la desventaja en el marcador global. El conjunto rojiblanco buscará aprovechar su condición de local y la ausencia de Idrissi frente a unos Tuzos que pueden conseguir su clasificación sin necesidad de ganar el encuentro.