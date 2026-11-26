Las Águilas y Rayados definirán su pase a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX tras empatar sin goles en el encuentro de ida

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América y Monterrey dejaron pendiente la definición de su boleto a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX tras empatar sin goles en el encuentro de ida de los cuartos de final. Las Águilas no lograron aprovechar la superioridad numérica que tuvieron desde el minuto 10, mientras que los Rayados consiguieron mantener su portería sin anotaciones gracias a las intervenciones de Luis ‘Mochis’ Cárdenas.

El resultado en el Gigante de Acero dejó al conjunto dirigido por Guillermo Almada con el criterio de desempate a su favor por haber terminado por encima de Monterrey en la clasificación general. De esta manera, al América le bastará con empatar o ganar el encuentro de vuelta para avanzar a las semifinales, mientras que los dirigidos por Matías Almeyda tendrán que conseguir la victoria para continuar en la Liguilla.

Liguilla Apertura 2026: fecha y horario del América vs Monterrey, cuartos de final Liga MX

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El encuentro de vuelta entre América y Monterrey, correspondiente a los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, se disputará el sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Las Águilas buscarán poner fin a su racha sin ganar y conseguir su clasificación a las semifinales ante su afición. Por su parte, Rayados tendrá que marcar diferencia en el resultado para repetir lo conseguido en el Apertura 2025, cuando eliminó al conjunto azulcrema en esta misma instancia.

Alineaciones probables del América vs Monterrey para el partido de los cuartos de final del Apertura 2026

Para el partido del América y Monterrey podría contar con modificaciones debido a que los Rayados no podrán contar con Ricardo Chávez se fue expulsado al minuto 10. Estas son las alineaciones probable que iría para el partido de vuelta usando los onces que se presentaron en el primer encuentro.

América: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Israel Reyes, Erick Sánchez, Alan Cervantes, Alejandro Zendejas, Edwin Cerrillo, Miguel Borja

Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Israel Reyes, Erick Sánchez, Alan Cervantes, Alejandro Zendejas, Edwin Cerrillo, Miguel Borja Monterrey: Luis Cárdenas, Erick Aguirre, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga, César Garza, Orbelín Pineda, Lucas Ocampos, Diego Rossi, Jesús Corona, Hugo Cuypers

¿Dónde ver en vivo el América vs Monterrey, partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura? TV y online

El partido entre América y Monterrey se podrá seguir en México a través de las señales de Canal 5 y TUDN, mientras que la transmisión por internet estará disponible en la plataforma ViX. Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto del encuentro, con las acciones del partido, las alineaciones, el resultado y todos los detalles de la definición de la eliminatoria.

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Antecedentes y últimos resultados del América vs Monterrey en la Liga MX

América y Monterrey volverán a definir su continuidad en la Liguilla después de haberse enfrentado en los cuartos de final del Apertura 2025. En aquella ocasión, los regiomontanos consiguieron su clasificación a las semifinales con un marcador global de 3-2. El balance de sus últimos cinco enfrentamientos registra dos victorias para las Águilas, un triunfo para Rayados y dos empates.