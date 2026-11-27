El Barcelona visita al Deportivo de La Coruña en la jornada 14 de LaLiga 2026, en un duelo que marca el reencuentro entre ambos equipos tras más de ocho años en la Primera División

Partidos en vivo: Deportivo de La Coruña vs Barcelona | Claro Sports

El Barcelona vuelve a la actividad en LaLiga 2026-2027 con una visita al Deportivo de La Coruña, en el marco de la jornada 14 del campeonato español. El conjunto dirigido por Hansi Flick buscará mantenerse en lo más alto de la clasificación en un encuentro que supone el reencuentro entre ambas instituciones después de más de ocho años sin enfrentarse en la Primera División.

Los azulgranas atraviesan un momento favorable en la temporada, luego de derrotar 4-1 al Sabah de Azerbaiyán en la quinta jornada de la Champions League. En el campeonato español, los catalanes vienen de imponerse 3-2 al Villarreal y registran 36 puntos, producto de 12 victorias y una derrota, con tres unidades de ventaja sobre el Real Madrid.

Por su parte, el Deportivo de La Coruña ocupa la duodécima posición de LaLiga con 15 puntos, tras registrar tres victorias, seis empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Antonio Hidalgo cayó 3-1 ante el Alavés en su último compromiso, resultado que se suma al empate sin goles frente al Espanyol.

Uno de los atractivos del encuentro será la presencia de Pierre-Emerick Aubameyang, quien tendrá la oportunidad de enfrentarse a su antiguo equipo. Los gallegos intentarán aprovechar el respaldo de su afición para terminar con la marcha perfecta del Barcelona como visitante. A continuación, te presentamos todos los detalles para seguir el partido en vivo.

Horario y dónde ver Deportivo de La Coruña vs Barcelona, el partido de la jornada 14 de LaLiga 2026

El partido entre el Deportivo de La Coruña y el Barcelona se disputará este domingo 29 de noviembre de 2026 en el Estadio Abanca-Riazor, donde los azulgranas buscarán su séptima victoria consecutiva como visitantes en el campeonato español.

La cita está programada para las 9:15 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión en vivo estará disponible a través de Sky Sports. Asimismo, los aficionados podrán seguir las acciones del encuentro por internet mediante izzi go, con una suscripción que incluya el canal.

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026.

Domingo 29 de noviembre de 2026. Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México.

9:15 horas, tiempo del centro de México. Sede: Estadio Abanca-Riazor, La Coruña, España.

Estadio Abanca-Riazor, La Coruña, España. Transmisión en vivo: Sky Sports.

Sky Sports. Streaming: izzi go.

MÁS INFORMACIÓN: Barcelona impone su poder ofensivo y golea al Sabah con doblete de Anthony Gordon

Alineaciones probables del Deportivo de La Coruña vs Barcelona

Hansi Flick podría realizar algunas modificaciones en su once inicial debido a la actividad que tuvo el equipo a mitad de semana en la Champions League. El estratega alemán no podrá contar con Fermín López, quien deberá cumplir una sanción tras su expulsión ante el Villarreal, mientras que Alejandro Balde y Andreas Christensen presentan molestias físicas.

Por parte del Deportivo, Antonio Hidalgo podría apostar por Aubameyang y Yeremay Hernández para intentar generar peligro ante la defensa blaugrana. Estas son las posibles alineaciones para el encuentro:

Deportivo de La Coruña: Leo Román; Adrià Altimira, Miguel Loureiro, José María Giménez, Giacomo Quagliata; Marc Casadó, Lorenzo Amatucci, Mario Soriano; Yeremay Hernández, Luismi Cruz y Pierre-Emerick Aubameyang.

Leo Román; Adrià Altimira, Miguel Loureiro, José María Giménez, Giacomo Quagliata; Marc Casadó, Lorenzo Amatucci, Mario Soriano; Yeremay Hernández, Luismi Cruz y Pierre-Emerick Aubameyang. Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.

Antecedentes y últimos resultados del Deportivo de La Coruña vs Barcelona en LaLiga

El Barcelona domina los antecedentes recientes entre ambas instituciones, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco enfrentamientos. La última ocasión en la que se encontraron fue el 29 de abril de 2018, cuando los azulgranas se impusieron 4-2 en Riazor y conquistaron el título de liga con un triplete de Lionel Messi.

La última victoria del Deportivo frente al conjunto catalán se produjo el 12 de marzo de 2017, mientras que uno de los resultados más abultados de esta rivalidad ocurrió en abril de 2016, cuando el Barcelona consiguió una goleada por 8-0 en territorio gallego.

29 de abril de 2018 | Deportivo 2-4 Barcelona.

17 de diciembre de 2017 | Barcelona 4-0 Deportivo.

12 de marzo de 2017 | Deportivo 2-1 Barcelona.

15 de octubre de 2016 | Barcelona 4-0 Deportivo.

20 de abril de 2016 | Deportivo 0-8 Barcelona.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Deportivo de La Coruña vs Barcelona y cuánto paga?

De acuerdo con los momios de caliente.mx, el Barcelona parte como favorito para llevarse los tres puntos de Riazor. Los dirigidos por Hansi Flick han ganado sus seis compromisos como visitantes en la presente temporada de LaLiga, con un balance de 24 goles a favor y seis en contra.

Por su parte, el Deportivo registra dos victorias, tres empates y una derrota en condición de local. Los gallegos tendrán enfrente a la mejor ofensiva del campeonato, pues los azulgranas acumulan 51 anotaciones en 13 partidos disputados.