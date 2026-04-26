Pericos de Puebla vs Piratas de Campeche, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Pericos y Piratas definen la serie en Campeche tras un empate que promete un cierre lleno de emociones

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Pericos de Puebla y Piratas de Campeche se juegan todo en el tercer y definitivo partido de la serie, en un duelo que podrás seguir completamente en nuestro streaming en vivo. Con la serie empatada 1-1, ambos equipos llegan con la necesidad de imponerse para quedarse con su primera serie interzonal de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol.

El conjunto poblano llega motivado tras una contundente victoria de 12-3 en el segundo juego, donde mostró una ofensiva explosiva, conectando cuatro cuadrangulares y anotando en las primeras seis entradas. Jugadores como Cristhian Adames han sido clave en este despertar ofensivo, que buscará mantenerse en territorio visitante para revertir un inicio complicado de campaña.

Por su parte, Piratas de Campeche intentará responder en casa y hacer valer el Estadio Nelson Barrera Romellón, donde ha mostrado solidez en el arranque de la temporada. Con figuras como Andrew Stevenson liderando la ofensiva, el equipo filibustero buscará reencontrarse con su mejor versión y quedarse con la serie ante su afición.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Pericos de Puebla vs Piratas de Campeche hoy 26 de abril?

El tercer juego entre Pericos de Puebla y Piratas de Campeche se disputa este domingo 26 de abril de 2026 a las 18:15 horas, tiempo del centro de México, y podrás seguir la transmisión en vivo a través de Claro Sports.

¿Dónde ver en vivo el Pericos de Puebla vs Piratas de Campeche de la Liga Mexicana de Béisbol?

El juego de Pericos y Piratas, así como toda la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, se podrá seguir en vivo por la señal de Claro Sports en toda su multiplataforma.

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