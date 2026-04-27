Huiqui emociona, tras triunfo ante Necaxa en el Azteca: “Para mí fue un sueño dirigir a Cruz Azul”

El técnico interino de Cruz Azul destaca el esfuerzo del plantel tras romper la mala racha y clasificar a la Liguilla

Huiqui revive a Cruz Azul con goleada. Imago 7

Cruz Azul cerró la fase regular del Clausura 2026 con una goleada ante Necaxa en el Estadio Azteca, en un partido que marcó el debut de Joel Huiqui como técnico interino tras la salida de Nicolás Larcamón a mitad de semana. El resultado no solo significó el fin de una racha negativa de 47 días sin ganar, sino que también confirmó el pase de La Máquina a los Cuartos de Final, donde se medirá ante Atlas.

El propio Huiqui reconoció el contexto complicado que vivía el equipo, con una larga sequía sin victorias, pero destacó la respuesta del plantel. “Son muchos días sin ganar… y yo después del partido platicaba con ellos y les preguntaba qué se sentía ganar”, expresó en conferencia de prensa, subrayando la importancia emocional del triunfo para sus jugadores.

El estratega explicó que el cambio en el rendimiento no se debió a una revolución táctica, sino a ajustes puntuales en poco tiempo de trabajo. “Lo que intentamos hacer en esos dos días fue un trabajo muy simple, poca información… nuestra intervención fue dar información correcta y precisa para un partido importante”, señaló, resaltando el esfuerzo colectivo dentro del campo como el factor clave.

En lo táctico, Huiqui detalló que la modificación de la estructura, incluyendo una línea de cuatro, respondió directamente al análisis del rival. “Es una decisión de acuerdo a lo que presenta el partido… tardamos un poco, pero al final resultó el cambio”, explicó, dejando claro que el equipo logró ajustarse sobre la marcha para encontrar el control del encuentro.

Finalmente, el técnico interino no ocultó lo especial que fue dirigir al club de su vida en un escenario como el Azteca. “Yo aquí en el club no solamente llevo seis años como entrenador, llevo toda la vida. Me formé acá a los 15 años, estuve de los 15 a los 20, salí a otro equipo, regresé a los 21 y nunca me he desligado del club, aunque haya estado en otros equipos. Mi formación fue aquí y para mí hoy fue un sueño dirigir a Cruz Azul; eso fue increíble.

El mensaje que mandamos a la interna es que creamos en el proyecto encabezado por el ingeniero Velázquez, un proyecto respaldado por toda la gente institucional: jardineros, cocineros, personal de oficina. Es un club tan grande que no acabaríamos de mencionar a todas las personas que trabajan para que el equipo esté bien. El plantel es la punta de lanza, pero detrás hay mucha gente haciendo posible este trabajo.

Hoy me toca dar la cara a mí, pero lo que hablamos en el vestidor es que deben darle menos importancia a la persona que esté en este puesto, porque los verdaderamente importantes son ellos: los que salen a la cancha, se entregan y dan la cara. Estoy agradecido con la institución por la oportunidad y sigo trabajando para ser un mejor técnico”, afirmó. Ahora, con el boleto a la Liguilla asegurado, Cruz Azul se enfoca en su siguiente reto: enfrentar a Atlas en busca de seguir avanzando hacia el título.

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