Supernova Génesis 2026 en vivo: tarjetas y resultado de todas las peleas de box hoy 26 de abril
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Cartelera completa de Supernova 2026 y orden de las peleas de box
La cartelera principal incluye varios enfrentamientos que han generado expectativa por la rivalidad previa entre los participantes. Uno de los duelos es el de Víctor ‘Lonche de Huevito’ contra Guillermo ‘Willito’ Peña, un combate que llega con antecedentes desde su cara a cara previo.
También destaca el enfrentamiento entre Alana Flores y Flor Vigna, marcado por el anuncio del retiro de Flores tras esta pelea. En otro de los combates, Karely Ruiz se incorpora a la función para enfrentar a Kim Shantal, luego de la baja de Lupita Villalobos.
La cartelera se completa con Mario Bautista ante Aarón Mercury, Abraham ‘ElAbrahaham’ Flores frente a José ‘Nando’ Broianigo, y el combate de Milica, quien espera rival tras la salida de Ari Geli. Con estos enfrentamientos, el evento reúne a creadores de contenido en una función que combina entretenimiento y boxeo.
Horario y dónde ver en vivo Supernova Génesis 2026 este domingo
El evento Supernova Strikers Génesis 2026 se llevará a cabo este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, con una programación dividida en distintos bloques. La actividad comenzará a las 16:00 horas con la cartelera preliminar, mientras que el evento principal iniciará a las 17:00 horas. La cartelera estelar está programada para arrancar a las 19:00 horas.
La función sufrió ajustes de último momento tras la baja de Ari Geli por malestares físicos, lo que obligó a modificar el orden de las peleas. En su lugar, Milica se mantiene en el evento y enfrentará a una rival que será confirmada antes del inicio de la función. A pesar de este cambio, la cartelera se mantiene con enfrentamientos entre figuras del entretenimiento digital.
La función podrá verse en vivo online mediante la plataforma Netflix, lo que permitirá a la audiencia seguir el evento desde distintos dispositivos. Las peleas preliminares estarán disponibles en las plataformas oficiales de Supernova, ampliando las opciones para no perder detalle desde el inicio de la jornada.
Además, contaremos con la cobertura del evento a través de nuestro tradicional MINUTO A MINUTO por Claro Sports.
¡Bienvenidos a la fiesta de Supernova Génesis 2026!
Supernova Strikers Génesis 2026 se prepara para encender la Arena Ciudad de México con una función que reúne a figuras del entretenimiento digital en una noche de boxeo que ha captado la atención del público. Tras el impacto de su primera edición, el evento regresa con una cartelera que combina rivalidades construidas fuera del ring con enfrentamientos que ahora se trasladan al cuadrilátero.
La expectativa creció en las horas previas debido a cambios en la programación, lo que añade incertidumbre a la velada. Aun con ajustes de última hora, la función mantiene su estructura y apunta a ofrecer un espectáculo que se desarrollará en distintos bloques, desde las peleas preliminares hasta la cartelera estelar, donde se definirán los combates más esperados de la jornada.
No te pierdas las mejores acciones de Supernova Génesis 2026 este 26 de abril, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.