Supernova Génesis 2026 en vivo: tarjetas y resultado de todas las peleas de box hoy 26 de abril

Cartelera completa de Supernova 2026 y orden de las peleas de box

La cartelera principal incluye varios enfrentamientos que han generado expectativa por la rivalidad previa entre los participantes. Uno de los duelos es el de Víctor ‘Lonche de Huevito’ contra Guillermo ‘Willito’ Peña, un combate que llega con antecedentes desde su cara a cara previo.

También destaca el enfrentamiento entre Alana Flores y Flor Vigna, marcado por el anuncio del retiro de Flores tras esta pelea. En otro de los combates, Karely Ruiz se incorpora a la función para enfrentar a Kim Shantal, luego de la baja de Lupita Villalobos.

La cartelera se completa con Mario Bautista ante Aarón Mercury, Abraham ‘ElAbrahaham’ Flores frente a José ‘Nando’ Broianigo, y el combate de Milica, quien espera rival tras la salida de Ari Geli. Con estos enfrentamientos, el evento reúne a creadores de contenido en una función que combina entretenimiento y boxeo.