Varini no se esconde: “Nos quedamos cortos en resultados”

El técnico de Necaxa reconoce que el equipo no cumplió en resultados en el Clausura 2026, pero defiende el proceso de reconstrucción

Varini explica el fracaso de Necaxa. Imago 7

Necaxa cerró el Clausura 2026 con sensaciones encontradas tras la goleada sufrida ante Cruz Azul, un resultado que dejó al descubierto la falta de puntos en un semestre de reconstrucción. Martín Varini, técnico del conjunto hidrocálido, hizo un balance claro: el equipo mostró crecimiento, pero no logró traducirlo en resultados.

El estratega reconoció que el desempeño del equipo estuvo por debajo de las expectativas en la tabla, aunque destacó el contexto en el que se desarrolló el torneo. “Han sido seis meses de mucho aprendizaje, conocimiento del club y crecimiento. El balance es que a nivel de resultados nos quedamos cortos; teníamos la expectativa de sumar algún punto más y haber peleado ese octavo lugar, pero sabíamos que este semestre iba a ser el más difícil por el proceso de recambio con bajas”, explicó en conferencia de prensa.

Sobre el partido ante Cruz Azul, Varini identificó el momento que cambió el rumbo del encuentro, especialmente tras la expulsión de Emilio Lara que condicionó al equipo. “El partido tiene un cambio claro porque en un minuto tenemos la jugada de Ruiz que pega en el palo para empatar el juego a dos y, al siguiente, llega la expulsión y el gol en contra. Cambia mucho la evaluación y, para nosotros, que buscamos una mentalidad competitiva, es difícil ver cosas positivas en una derrota como hoy”, señaló.

El técnico también explicó que, más allá del marcador, el desarrollo del juego fue parejo durante gran parte del encuentro, y que fue en los minutos finales donde se amplió la diferencia. “En los últimos quince minutos se terminó dando el resultado abultado, pero el proceso de juego fue parejo”, agregó.

Finalmente, Varini se refirió al impacto que puede generar un cambio de entrenador en el rival, en este caso Cruz Azul, reconociendo que estas decisiones suelen modificar la dinámica de los equipos. “Siempre que un equipo cambia de entrenador genera incertidumbre. Sabíamos que iba a haber un impacto positivo y que algo se iba a mover en la inercia que tenían. Es un equipo con identidad de juego y estructura clara desde hace tiempo”, concluyó.

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