Cuartos de final de la Europa League 2026 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de ida

Ocho clubes europeos disputan los cuartos de final con series de alta exigencia, cruces equilibrados y transmisión disponible en Claro Sports

La Europa League 2026 busca monarca | Claro Sports

La Europa League entra en su fase decisiva. Ocho equipos siguen en carrera rumbo a la final de Estambul, en una instancia que concentra los cruces más exigentes del torneo. Con margen mínimo y series a doble partido, los cuartos de final presentan enfrentamientos de alto nivel entre potencias europeas, donde cada detalle condiciona el camino hacia el título.

El Braga de Portugal recibe al Betis tras consolidar una impresionante remontada en octavos de final. Los lusitanos vencieron al Ferencváros por 4-2 tras perder 0-2 en la ida. Del otro lado, el cuadro sevillano también vino de atrás para superar por 4-1 global al Panathinaikos, luego de caer en el primer duelo por la mínima. El Celta de Vigo es el segundo español que queda con vida en el certamen y visitará al Freiburg, uno de los equipos más goleadores del torneo.

En Italia, el Bologna recibe al Aston Villa de Unai Emery. Ambas escuadras firmaron grandes eliminatorias en los octavos de final. Los bologneses eliminaron a la Roma en tiempo extra, mientras que los villanos superaron al Lille con contundencia. Finalmente, el Porto y el Nottingham Forest protagonizarán un duelo de campeones de Champions League, con antecedente en la Supercopa de Europa de 1979.

Cuartos de final de la Champions League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de ida? TV y streaming

Claro Sports tendrá para ti la mejor cobertura de los cuartos de final de ida en la UEFA Europa League. Disfruta en Centroamérica la transmisión en vivo de los cuatro enfrentamientos en una jornada que reúne a clubes históricos y proyectos consolidados que buscan avanzar a semifinales.

Para México, los partidos de Braga vs Betis y SC Freiburg vs Celta de Vigo también estarán disponibles a través de la multiplataforma de Claro Sports, con transmisión en vivo y bajo demanda, y el mejor análisis de nuestros especialistas. Los otros dos enfrentamientos podrán verse por ESPN,

Braga vs Betis | Miércoles 8 de abril | 10:45 horas

SC Freiburg vs Celta de Vigo | Jueves 9 de abril | 13:00 horas

Bologna vs Aston Villa | Jueves 9 de abril | 13:00 horas

Porto vs Nottingham Forest | Jueves 9 de abril | 13:00 horas

¿Quiénes son los favoritos de los cuartos de final en la Champions League, según la IA?

El primer partido del menú es el Braga vs Betis, dos equipos que hicieron valer su localía en los octavos de final con victorias por 4-0 tras haber perdido los duelos de ida. La verticalidad lusa y el estilo de posesión sevillano serán determinantes en la serie.

El jueves, la visita del Celta al Freiburg promete un choque exigente. El conjunto alemán es uno de los más dominantes del certamen, pero el equipo español ya dio un golpe de autoridad al eliminar al Olympique Lyon, líder de la primera fase del torneo, con un 2-0 en Francia. Con Claudio Giráldez al mando, los gallegos buscan regresar a una semifinal europea por primera vez desde 2017.

Además, el Bologna y el Aston Villa se verán las caras en lo que promete ser un juego de ajedrez entre Vincenzo Italiano y Unai Emery. Finalmente, dos campeones continentales se reencuentran tras la Supercopa de Europa de 1979, donde el Nottingham Forest venció por 2-1 global al Porto.

Pronósticos de la IA:

Braga vs Real Betis: El conjunto portugués suele hacerse fuerte en el Estadio Municipal, pero el Betis de Manuel Pellegrini tiene la experiencia necesaria para gestionar los tiempos y neutralizar la presión alta lusa. Se espera un duelo de mediocampos donde ninguno logre sacar una ventaja definitiva, dejando la resolución abierta para la vuelta en Sevilla. Pronóstico: Braga 1-1 Real Betis.

SC Freiburg vs Celta de Vigo: La intensidad física del Freiburg en el Europa-Park Stadion suele ser asfixiante para equipos que priorizan la salida limpia de balón como el Celta. El equipo alemán ha demostrado una contundencia letal en jugadas a balón parado durante este torneo, lo que podría castigar a la defensa viguesa en un escenario de alta presión. Pronóstico: SC Freiburg 2-0 Celta de Vigo.

Bologna vs Aston Villa: Aunque el Bologna llega con el impulso emocional de haber eliminado a la Roma, el Aston Villa de Unai Emery maneja las eliminatorias europeas con una frialdad táctica superior. La capacidad de los ingleses para transicionar rápido y la jerarquía individual de sus delanteros pesarán más que el entusiasmo del cuadro de Vincenzo Italiano. Pronóstico: Bologna 1-2 Aston Villa.

Porto vs Nottingham Forest: El Porto es un equipo diseñado para estas instancias y su orden defensivo es notable, habiendo mantenido su portería en cero en la ronda anterior. El Forest es combativo y es probable que logre anotar aprovechando algún contragolpe, pero el peso del Estádio do Dragão y la experiencia internacional de los dragones les dará una ventaja mínima: Porto 2-1 Nottingham Forest.

Criterios de desempate en la Europa League 2026: ¿Cuenta el gol de visitante?

El gol de visitante ya no tiene valor diferencial en la UEFA Europa League. Esta regla fue eliminada, lo que modifica por completo la gestión táctica de las eliminatorias, ya que anotar fuera de casa no otorga ventaja adicional en el marcador global. Si una serie termina empatada tras los 180 minutos, se juega una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. En caso de persistir la igualdad, el clasificado se definirá mediante tanda de penales.

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