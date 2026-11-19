Power Slap 27 llega a Doha este 19 de noviembre con ocho combates y dos títulos en juego. Sigue la cartelera, resultados y transmisión en vivo a través de Claro Sports

Power Slap 27 se celebra este jueves 19 de noviembre de 2026 en Doha, Qatar, con una cartelera de ocho enfrentamientos y dos campeonatos en disputa. El evento tendrá como sede la Ali Bin Hamad Al Attiyah Arena, donde Isaih ‘The Puerto Rican Pretty Boy’ Quinones defenderá el título de peso medio frente a Darren ‘The Tarantula’ Godfrey, quien llega como el contendiente número uno de la división y mantiene su condición de invicto.

La función también contará con Robert ‘The Real Deal’ Trujillo, campeón de peso ligero, ante Bryan ‘Baby Yoda’ Scambler, en otro enfrentamiento por el cinturón. La actividad comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, equivalentes a las 20:00 horas de Doha. La transmisión internacional estará disponible de forma gratuita en el canal oficial de Power Slap en YouTube. Sigue todos los detalles de la función, los resultados y las acciones de cada enfrentamiento a través de Claro Sports.

Cartelera completa de Power Slap 27: todas las peleas de hoy 19 de noviembre

La organización confirmó ocho enfrentamientos para la transmisión en directo, divididos en cuatro combates preliminares y cuatro de cartelera principal. Las primeras seis peleas están programadas a tres rondas, mientras que las dos disputas de campeonato tendrán un máximo de cinco. La actividad incluye representantes de las divisiones de peso pesado, semipesado, medio y ligero.

Peleas preliminares

Buu-Chin vs. Troels ‘The Danish Viking’ Nielsen — Peso pesado, 3 rondas. Hayden Johnson (3) vs. Vince ‘The Mercenary’ Tracey — Peso ligero, 3 rondas. Rayyan ‘Ajax’ Butt vs. Mohd ‘Ali’ Azahar — Peso ligero, 3 rondas. Louis ‘Razor’ Robinson (6) vs. Cody ‘Controversy’ Cox — Peso pesado, 3 rondas.

Cartelera principal

Peter ‘Alligator All G’ Truchlik (4) vs. Javi ‘Texas Chin Checker’ Martinez — Peso medio, 3 rondas. Pavol ‘Glitch’ Horelican (5) vs. Russel ‘Kainoa’ Rivero (6) — Peso semipesado, 3 rondas. Robert ‘The Real Deal’ Trujillo (C) vs. Bryan ‘Baby Yoda’ Scambler (2) — Campeonato de peso ligero, 5 rondas. Isaih ‘The Puerto Rican Pretty Boy’ Quinones (C) vs. Darren ‘The Tarantula’ Godfrey (1) — Campeonato de peso medio, 5 rondas.

Power Slap 27 tendrá dos cinturones en juego durante su primera presentación en Doha, con Quinones y Trujillo como protagonistas de los enfrentamientos por el campeonato. Sigue la función de este jueves 19 de noviembre en Claro Sports, con la cobertura de las peleas, los resultados y las noticias de los protagonistas de la cartelera.