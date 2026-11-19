El extremo colombiano ya está cerca de volver al ruedo con los bávaros en un tramo importante de la temporada.

Luis Díaz en el Bayern Munich | REUTERS/Kai Pfaffenbach



Le llegó la hora del regreso a Luis Díaz. El extremo se ausentó en las últimas participaciones del Bayern Munich y la Selección Colombia por cuenta de una lesión sufrida en la Champions League. No ha sido el retorno más agradable para él, dado que el tema físico y el desgaste de una anterior temporada llevó a que no tuviera los números esperados.

La prensa de Alemania incluso lo ha criticado por tener varios juegos en blanco. Justo antes de su lesión se destapó con triplete y asistencia en el 6-1 de los bávaros frente al Leipzig. No obstante, en el duelo de Champions contra el Arsenal, el pasado 21 de octubre, jugó un rato y se lesionó antes de la culminación del duelo.

Ese día sufrió una rotura de fibras musculares en el posterior del muslo izquierdo. Eso lo obligó a perderse unos cinco partidos con el campeón teutón, además de ausentarse en la fecha FIFA con la Selección Colombia para los duelos ante Chile. Por fortuna, ya tiene un regreso pactado a las canchas.

Vincent Kompany ya dio la fecha de regreso de Luis Díaz

Quizá estaba presupuestado que Díaz regresaría el próximo partido. Sin embargo, en rueda de prensa, Kompany anunció que no estará para el duelo de Bundesliga ante el Colonia el viernes 20 de noviembre. De todas maneras, sí dejó entrever que estará fijo la otra semana en competencias.

“A Lucho le va muy bien. Ha tenido una buena semana. Para mañana aún es un poco justo, pero en los próximos siete días estamos en condiciones de que vuelva a tener minutos. Podemos esperar de manera realista que vuelva a hacer su primera aparición”, aseguró el estratega del Bayern.

Kompany über Luis Díaz:



"Lucho geht es sehr gut. Er hat eine gute Woche hinter sich. Für morgen wird es noch zu knapp, aber wir sind in den nächsten sieben Tagen in der Lage, dass er wieder einen Einsatz bekommt." 💬 pic.twitter.com/8wZRvGiGyN — FC Bayern München (@FCBayern) November 19, 2026

Si bien no estará ante Colonia, todo indica que volverá a tener minutos ante el Lille en la próxima jornada de la Champions League. Dicho compromiso, a domicilio, será el miércoles 25 de noviembre a las 3:00 p.m. (hora COL) en suelo galo. Por Bundesliga, el sábado 28, hará lo propio frente al Hamburgo fuera de casa.

Regreso justo y necesario para ambas partes. El Bayern espera consolidarse en la cima de la Bundesliga, donde actualmente comparte el primer lugar junto al Borussia Dortmund (los dos con 21 puntos). En el plano de Champions, el conjunto alemán está de 13° con ocho unidades.

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