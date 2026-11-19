Un recorrido por casi tres décadas de videojuegos y deporte: los campeones, ídolos y dinastías que coincidieron con cada Grand Theft Auto

De Jordan a Mbappé: así cambió el deporte mundial con cada GTA. Claro Sports

Cada entrega de Grand Theft Auto quedó ligada a una época distinta del deporte mundial. Mientras Rockstar construía sus ciudades, personajes y universos criminales, en el mundo real otros protagonistas escribían sus propias historias: campeonatos de la NBA, Super Bowls, Series Mundiales y títulos de la Champions League.

Desde Michael Jordan con los Chicago Bulls en 1997 hasta una nueva generación encabezada por Kylian Mbappé y Lamine Yamal en 2026, cada lanzamiento de GTA coincidió con una fotografía diferente del deporte internacional.

El recorrido permite observar cómo cambiaron los equipos dominantes y las figuras que marcaron cada generación. Algunos nombres comenzaban a construir su legado, otros vivían el punto más alto de sus carreras y varios iniciaban dinastías que definirían los años posteriores.

GTA (1997): Jordan, Ronaldo y el inicio de una nueva generación

Cuando salió el primer Grand Theft Auto en 1997, los Chicago Bulls acababan de conquistar la temporada 1996-97 de la NBA. En la serie por el título frente al Jazz de Karl Malone y John Stockton, Michael Jordan fue nombrado MVP de las Finales tras brillar en momentos clave como el famoso “Flu Game” (Juego 5, donde anotó 38 puntos enfermo) y asistir a Steve Kerr para el tiro decisivo en el Juego 6. Este triunfo representó el quinto título en la historia de la franquicia y el segundo consecutivo de su segundo tricampeonato bajo la dirección de Phil Jackson.

El año también marcó el ascenso de Ronaldo Nazário, quien ganó su primer Balón de Oro después de una temporada en la que brilló con el Barcelona y posteriormente con el Inter de Milán. Su rendimiento durante 1997 le permitió obtener el reconocimiento al mejor jugador del mundo con apenas 21 años, que lo colocó como uno de los referentes de una nueva generación.

En el fútbol europeo, el Borussia Dortmund con Matthias Sammer, Andreas Möller, Stéphane Chapuisat y Paulo Sousa como figuras, conquistó la Champions League 1996-97 al derrotar 3-1 a la Juventus, que llegaba como campeón defensor del título con Alessandro Del Piero y Zinedine Zidane, y consiguió el primer gran título europeo de su historia en la máxima competición continental.

En la NFL, los Green Bay Packers conquistaron el Super Bowl XXXI, correspondiente a la temporada 1996. Brett Favre comandó a Green Bay en la victoria 35-21 sobre los New England Patriots y consiguió el primer Super Bowl de su carrera.

En MLB, los Florida Marlins ganaron la Serie Mundial de 1997, apenas en la quinta temporada de existencia de la franquicia. El equipo derrotó a los Cleveland Indians en siete partidos y consiguió el primer campeonato de su historia. Mientras el lanzador cubano Liván Hernández fue nombrado el MVP del Clásico de Otoño.

El golf también tenía un nuevo protagonista. Tiger Woods ganó el Masters de Augusta en 1997 con apenas 21 años, convirtiéndose en el campeón más joven del torneo hasta ese momento y estableciendo una nueva marca de diferencia de golpes en la competición.

Los campeones vinculados con el lanzamiento de GTA

Champions League 1996-97: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund NBA 1996-97: Chicago Bulls

Chicago Bulls Super Bowl XXXI — temporada NFL 1996: Green Bay Packers

Green Bay Packers Serie Mundial 1997: Florida Marlins

Michael Jordan representa la era deportiva que acompañó al primer GTA. Claro Sports

GTA 2 (1999): Manchester United, Tim Duncan y el dominio de los Yankees

Cuando GTA 2 llegó en 1999, el Manchester United acababa de protagonizar una de las finales más recordadas de la Champions League.

El equipo dirigido por Alex Ferguson conquistó la Champions League 1998-99 después de remontar al Bayern de Munich en los minutos finales de la final disputada en Barcelona. Los goles de Teddy Sheringham y Ole Gunnar Solskjær cambiaron el partido y completaron una temporada histórica para los ingleses, que también habían conquistado la Premier League y la FA Cup.

En la NBA, los San Antonio Spurs conquistaron la temporada 1998-99, el primer campeonato en la historia de la franquicia. El equipo tenía como principal referente a Tim Duncan, quien comenzaba a construir una carrera que posteriormente lo convertiría en uno de los jugadores más importantes de la historia de la liga, y el Capitan David Roninson. La temporada también marcó el inicio de una relación que duraría más de una década entre Duncan y los Spurs. El ala-pívot fue elegido MVP de las Finales después de que San Antonio derrotara a los New York Knicks.

En la NFL, los Denver Broncos conquistaron el Super Bowl XXXIII, correspondiente a la temporada 1998. John Elway cerró su carrera con un segundo campeonato consecutivo y fue elegido MVP del partido.

En MLB, los New York Yankees conquistaron la Serie Mundial de 1999 después de barrer 4-0 a los Atlanta Braves. El campeonato representó el 25.º título de la franquicia y el tercero en cuatro temporadas. El equipo dirigido por Joe Torre había derrotado previamente a los Texas Rangers y los Boston Red Sox en la postemporada. Mariano Rivera fue elegido MVP de la Serie Mundial, mientras que el campeonato consolidó a los Yankees como el equipo dominante del béisbol estadounidense de finales de los años 90.

En el tenis, Andre Agassi recuperó el número uno del mundo y conquistó Roland Garros y el US Open, además de convertirse en uno de los protagonistas de la temporada.

Los campeones vinculados con el lanzamiento de GTA 2

Champions League 1998-99: Manchester United

Manchester United NBA 1998-99: San Antonio Spurs

San Antonio Spurs Super Bowl XXXIII — temporada NFL 1998: Denver Broncos

Denver Broncos Serie Mundial 1999: New York Yankees

Rivaldo ganó el Balón de Oro durante su etapa con Barcelona. Claro Sports

GTA III (2001): Kobe, Shaq, Michael Owen y Michael Schumacher

El lanzamiento de GTA III en 2001 coincidió con una de las grandes etapas de dominio de Los Angeles Lakers.

Shaquille O’Neal y Kobe Bryant encabezaban al equipo que conquistó la temporada 2000-01 de la NBA. Los Lakers derrotaron a los Philadelphia 76ers de Allen Iverson en las Finales y consiguieron su segundo campeonato consecutivo. O’Neal fue elegido MVP de las Finales, mientras Kobe, con apenas 22 años, comenzaba a consolidarse como su compañero principal en una dinastía que todavía tendría otro campeonato por conquistar.

En Europa, el Bayern de Munich ganó la Champions League 2000-01 después de superar al Valencia en una tanda de penales. El conjunto alemán conquistó así su cuarto título europeo.

En la NFL, los Baltimore Ravens ganaron el Super Bowl XXXV, correspondiente a la temporada 2000, con una de las defensivas más dominantes de la historia del Super Bowl.

En MLB, los Arizona Diamondbacks con la dupla de lanzadores de Randy Johnson y Curt Schilling conquistaron la Serie Mundial de 2001 en una serie memorable contra los Yankees. El campeonato se decidió en siete partidos y el venezolano Luis González produjo el imparable que definió el título en la parte baja del noveno inning del Juego 7.

El fútbol también tenía un nuevo protagonista. Michael Owen ganó el Balón de Oro en 2001 después de una temporada destacada con Liverpool, mientras que Zinedine Zidane protagonizó el fichaje más caro del mundo al pasar de Juventus al Real Madrid.

En Fórmula 1, Michael Schumacher conquistó su cuarto campeonato mundial con Ferrari, después de haber asegurado matemáticamente el título con varias carreras todavía por disputar.

Los campeones vinculados con el lanzamiento de GTA III

Champions League 2000-01: Bayern de Múnich

Bayern de Múnich NBA 2000-01: Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers Super Bowl XXXV — temporada NFL 2000: Baltimore Ravens

Baltimore Ravens Serie Mundial 2001: Arizona Diamondbacks

Kobe y Shaquille marcaron el inicio de una nueva etapa de la NBA. Claro Sports

GTA: Vice City (2002): Ronaldo vuelve a la cima y Tom Brady inicia una dinastía

GTA: Vice City apareció en 2002, el mismo año en que Ronaldo Nazário regresó a la cima del fútbol mundial.

Después de superar una serie de lesiones en las rodillas, el delantero brasileño fue campeón y goleador del Mundial de Corea-Japón 2002. Ronaldo marcó ocho goles durante el torneo, incluidos dos en la final contra Alemania. Su actuación le permitió ganar ese mismo año su segundo Balón de Oro, seis años después del primero.

En Europa, el Real Madrid conquistó la Champions League 2001-02 después de derrotar 2-1 al Bayer Leverkusen. El partido quedó marcado por la volea de Zinedine Zidane, considerada una de las grandes anotaciones de la historia de las finales del torneo.

En la NBA, los Los Angeles Lakers conquistaron la temporada 2001-02 y completaron un tricampeonato. Shaquille O’Neal fue nuevamente MVP de las Finales.

En la NFL, los New England Patriots ganaron el Super Bowl XXXVI, correspondiente a la temporada 2001. El quarterback era un joven Tom Brady, quien lanzó el pase que permitió el gol de campo de Adam Vinatieri en los últimos segundos para derrotar a los St. Louis Rams. Aquel campeonato fue el primero de Brady y el comienzo de una de las dinastías más importantes de la historia de la NFL.

En MLB, los Anaheim Angels conquistaron la Serie Mundial de 2002, el primer campeonato de la franquicia. La serie ante los San Francisco Giants se extendió hasta siete partidos. El tercera base Troy Glaus fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la serie tras conectar tres cuadrangulares y producir ocho carreras. En el Juego 6, los Angels perdían 5-0 en la séptima entrada y estaban a solo ocho outs de la eliminación. Un cuadrangular de tres carreras de Scott Spiezio y un doblete de Troy Glaus impulsaron la victoria 6-5 que forzó el séptimo duelo.

En el tenis femenino, Serena Williams conquistó tres Grand Slam en 2002: Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Además, derrotó a su hermana Venus en las tres finales.

Los campeones vinculados con el lanzamiento de GTA: Vice City

Champions League 2001-02: Real Madrid

Real Madrid NBA 2001-02: Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers Super Bowl XXXVI — temporada NFL 2001: New England Patriots

New England Patriots Serie Mundial 2002: Anaheim Angels

Ronaldo vuelve a la cima y Tom Brady inicia una dinastía. Claro Sports

GTA: San Andreas (2004): Ronaldinho, Phelps y Federer toman el relevo

Cuando llegó GTA: San Andreas en 2004, Ronaldinho comenzaba a convertirse en uno de los principales referentes del fútbol mundial. El brasileño brillaba con el FC Barcelona, donde se convirtió en el rostro de una nueva etapa del club. Ese año ganó el premio FIFA World Player, reconocimiento que reflejaba su impacto individual.

En Europa, el FC Porto conquistó la Champions League 2003-04 bajo la dirección de José Mourinho. El equipo portugués derrotó al Monaco 3-0 en la final y consiguió uno de los mayores éxitos de su historia.

En la NBA, los Detroit Pistons conquistaron la temporada 2003-04 después de derrotar a Los Angeles Lakers. Chauncey Billups fue elegido MVP de las Finales.

En la NFL, los New England Patriots ganaron el Super Bowl XXXVIII, correspondiente a la temporada 2003, al vencer 32-29 a los Carolina Panthers en el Reliant Stadium de Houston, Texas. Fue el segundo campeonato de Tom Brady y obtuvo su segundo galardón de Jugador Más Valioso.

En MLB, los Boston Red Sox rompieron una espera de 86 años y conquistaron la Serie Mundial de 2004 bajo la dirección del mánager Terry Francona. El equipo había remontado una desventaja de 3-0 ante los Yankees en la Serie de Campeonato antes de barrer a los St. Louis Cardinals en la Serie Mundial. El dominicano Manny Ramírez ganó el premio al Jugador Más Valioso (MVP) tras batear para .412 en la serie final. También brillaron David Ortiz, Pedro Martínez, Curt Schilling, Derek Lowe y el cerrador Keith Foulke.

El año también tuvo como protagonista a Michael Phelps. En los Juegos Olímpicos de Atenas consiguió ocho medallas, seis de ellas de oro, y comenzó a construir el récord olímpico que posteriormente lo convertiría en el atleta con más medallas de oro en la historia de los Juegos.

En el tenis, Roger Federer ganó tres de los cuatro Grand Slam de 2004 y consolidó su dominio como número uno mundial.

Los campeones vinculados con el lanzamiento de GTA: San Andreas

Champions League 2003-04: FC Porto

FC Porto NBA 2003-04: Detroit Pistons

Detroit Pistons Super Bowl XXXVIII — temporada NFL 2003: New England Patriots

New England Patriots Serie Mundial 2004: Boston Red Sox

Ronaldinho, Phelps y Federer toman el relevo. Claro Sports

GTA IV (2008): Cristiano Ronaldo, Usain Bolt y Rafael Nadal

El lanzamiento de GTA IV en 2008 coincidió con un año que transformó las carreras de Cristiano Ronaldo, Usain Bolt y Rafael Nadal.

Cristiano Ronaldo conquistó la Champions League 2007-08 con Manchester United. El portugués marcó en la final ante Chelsea y, aunque el partido terminó en empate, el United se impuso en penales. Meses después, Ronaldo ganó su primer Balón de Oro, confirmándose como el principal protagonista individual del fútbol europeo.

En los Juegos Olímpicos de Beijing, Usain Bolt rompió los récords mundiales de 100 y 200 metros. El jamaicano ganó tres medallas de oro y estableció marcas que lo convirtieron en la principal figura del atletismo mundial.

Rafael Nadal ganó Roland Garros, Wimbledon y el oro olímpico en 2008. Además, el español alcanzó por primera vez el número uno del ranking ATP y puso fin al dominio que Roger Federer había mantenido durante años.

En la NBA, los Boston Celtics conquistaron la temporada 2007-08, liderados por Paul Pierce, Kevin Garnett y Ray Allen. Fue el primer campeonato de la franquicia desde 1986. Tras superar exigentes series a siete partidos contra los Atlanta Hawks y los Cleveland Cavaliers de LeBron James, vencieron a los Detroit Pistons en seis juegos para alcanzar las Finales. Paul Pierce fue nombrado MVP de las Finales, mientras que Kevin Garnett ganó el premio al Jugador Defensivo del Año de la temporada regular.

Los New York Giants ganaron el Super Bowl XLII, correspondiente a la temporada 2007, después de derrotar a los New England Patriots y evitar que Nueva Inglaterra completara una temporada perfecta (19-0). En el último cuarto, Eli Manning (255 yardas por pase, 2 touchdowns, 1 intercepción) escapó de la presión y completó una serie ofensiva de 12 jugadas y 83 yardas, marcada por la atrapada contra el casco de David Tyree y el touchdown de la victoria de Plaxico Burress. Fue el tercer título de Super Bowl para los Giants en ese momento.

En MLB, los Philadelphia Phillies conquistaron la Serie Mundial de 2008 ante los Tampa Bay Rays. Cole Hamels fue el MVP. El Juego 5 (victoria 4-3) comenzó el 27 de octubre, se suspendió por lluvia en la sexta entrada y concluyó el 29 de octubre en el Citizens Bank Park; único partido suspendido por clima en la historia del Clásico de Otoño.

Los campeones vinculados con el lanzamiento de GTA IV

Champions League 2007-08: Manchester United

Manchester United NBA 2007-08: Boston Celtics

Boston Celtics Super Bowl XLII — temporada NFL 2007: New York Giants

New York Giants Serie Mundial 2008: Philadelphia Phillies

Cristiano, Bolt y Nadal dominaron cuando llegó GTA IV. Claro Sports

GTA V (2013): Messi, Cristiano, LeBron y Vettel

En 2013 llegó GTA V, una de las entregas más importantes de la saga, y el deporte mundial atravesaba una etapa protagonizada por figuras que marcarían una generación.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo eran los dos grandes referentes individuales del fútbol mundial. Messi había ganado cuatro Balones de Oro consecutivos, mientras Ronaldo se consolidaba como su principal rival por la supremacía individual.

En Europa, el Bayern de Munich conquistó la Champions League 2012-13 después de derrotar al Borussia Dortmund en Wembley. El equipo alemán completó aquella temporada con un triplete, al ganar también la Bundesliga y la Copa de Alemania.

En la NBA, LeBron James lideraba al Miami Heat, que conquistó la temporada 2012-13 y consiguió su segundo campeonato consecutivo. James fue elegido MVP de las Finales después de promediar 25.3 puntos, 10.9 rebotes y 7.0 asistencias en la serie contra San Antonio.

En la NFL, los Baltimore Ravens conquistaron el Super Bowl XLVII, correspondiente a la temporada 2012, en una final contra los San Francisco 49ers marcada por un apagón durante 34 minutos en el tercer cuarto. El quarterback Joe Flacco recibió el premio de MVP tras completar 22 de 33 pases para 287 yardas y 3 touchdowns sin intercepciones. El ‘Harbaugh Bowl’ fue la primera final de la NFL en la que dos hermanos se enfrentaron como entrenadores en jefe, con John Harbaugh (Ravens) superando a Jim Harbaugh (49ers).

En MLB, los Boston Red Sox conquistaron la Serie Mundial de 2013 después de derrotar a los St. Louis Cardinals.

En Fórmula 1, Sebastian Vettel consiguió su cuarto campeonato mundial consecutivo con Red Bull Racing. El alemán ganó 13 de las 19 carreras de la temporada.

Los campeones vinculados con el lanzamiento de GTA V

Champions League 2012-13: Bayern de Múnich

Bayern de Múnich NBA 2012-13: Miami Heat

Miami Heat Super Bowl XLVII — temporada NFL 2012: Baltimore Ravens

Baltimore Ravens Serie Mundial 2013: Boston Red Sox

Messi y Cristiano protagonizaban la gran rivalidad del fútbol mundial. Claro Sports

GTA VI (2026): Mbappé, Lamine Yamal, Ohtani y Verstappen

El lanzamiento de GTA VI en 2026 encuentra al deporte mundial en otra etapa generacional.

En el fútbol, Kylian Mbappé y Lamine Yamal representan a una nueva generación de figuras que ha tomado protagonismo internacional. Ambos pertenecen a una época posterior al dominio que durante más de una década protagonizaron Messi y Cristiano Ronaldo.

En el béisbol, Shohei Ohtani se mantiene como una de las principales estrellas de las Grandes Ligas. Su capacidad para desempeñarse como bateador y pitcher lo convirtió en uno de los jugadores más singulares del deporte moderno.

En Fórmula 1, Max Verstappen representa a la generación que tomó el relevo del dominio de Lewis Hamilton y se consolidó como uno de los grandes protagonistas de la categoría.

En los deportes estadounidenses, los New York Knicks conquistaron la NBA 2025-26, mientras que los Seattle Seahawks ganaron el Super Bowl LX, correspondiente a la temporada NFL 2025.

En MLB, los Milwaukee Brewers conquistaron la Serie Mundial de 2026.

En la Champions League hay una precisión necesaria: el Paris Saint-Germain ganó la edición 2025-26, mientras que la Champions League 2026-27 corresponde a la temporada que estaba en curso al momento del lanzamiento de GTA VI. Por ello, todavía no existía campeón de esa edición.

Los campeones vinculados con el lanzamiento de GTA VI

Champions League 2025-26: Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain NBA 2025-26: New York Knicks

New York Knicks Super Bowl LX — temporada NFL 2025: Seattle Seahawks

Seattle Seahawks Serie Mundial 2026: Milwaukee Brewers

Mbappé y Yamal representan a la generación de GTA VI. Claro Sports

De Jordan a Mbappé: siete GTA, siete fotografías del deporte

La historia de GTA también puede leerse a través de las grandes figuras que coincidieron con cada lanzamiento.

Michael Jordan apareció en la fotografía deportiva de 1997, cuando los Bulls todavía dominaban la NBA. Ronaldo Nazário representó el ascenso de una nueva generación, mientras Kobe Bryant y Shaquille O’Neal encabezaban a los Lakers al comienzo del siglo XXI.

Después llegaron Tom Brady, Ronaldinho, Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Usain Bolt, Rafael Nadal, Lionel Messi y LeBron James, protagonistas de diferentes etapas del deporte mundial.

En 2026, el escenario es diferente. Mbappé, Lamine Yamal, Ohtani y Verstappen representan a una nueva generación de estrellas, mientras los campeones de las principales ligas estadounidenses muestran también el cambio de protagonistas.

Desde aquel primer GTA de 1997 hasta GTA VI, la saga ha acompañado casi tres décadas de cambios en el deporte mundial: diferentes campeones, diferentes ídolos y distintas generaciones que encontraron en cada año una manera de hacer historia.