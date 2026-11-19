Real Madrid recibe al Celta en la jornada 13 de LaLiga 2026. Consulta horario en México, dónde ver el partido, posibles alineaciones, antecedentes y momios

Partidos en vivo: Real Madrid vs Celta de Vigo | Claro Sports

El Real Madrid regresa a la actividad de LaLiga 2026-2027 después de la pausa por la fecha FIFA y este sábado 21 de noviembre recibirá al Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto dirigido por José Mourinho buscará aprovechar su condición de local para mantenerse en la pelea por el primer puesto del campeonato español, que actualmente ocupa el Barcelona.

Los merengues llegan como segundos de la clasificación con 30 puntos, producto de 10 victorias y dos derrotas en las primeras 12 jornadas. Su último compromiso terminó con una victoria de 3-0 sobre el Valencia en Mestalla, con anotaciones de Federico Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé. Además, acumulan tres triunfos consecutivos en LaLiga, incluido el 2-1 sobre el Barcelona.

Por su parte, el Celta de Vigo ocupa la undécima posición con 13 unidades, después de conseguir dos victorias, siete empates y tres derrotas. El equipo de Claudio Giráldez no gana en el campeonato desde octubre y viene de empatar sin goles contra el Levante. Su ofensiva registra apenas 10 anotaciones en 12 encuentros, una cifra que refleja sus dificultades para convertir las oportunidades en goles.

El enfrentamiento también representa una oportunidad para que los visitantes repitan lo conseguido en diciembre de 2025, cuando derrotaron 2-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Los locales, por su parte, intentarán conservar su paso perfecto en casa, donde suman cinco victorias en cinco partidos de LaLiga durante la presente temporada.

Horario y dónde ver Real Madrid vs Celta el partido de la jornada 13 de LaLiga 2026

El partido entre Real Madrid y Celta de Vigo se disputará el sábado 21 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro corresponde a la jornada 13 de LaLiga y comenzará a las 21:00 horas de España.

En territorio mexicano, la transmisión se podrá seguir en vivo por Sky Sports, mediante los servicios de televisión de paga de Sky e izzi, además de las opciones digitales de Sky+. Los aficionados podrán consultar las alineaciones oficiales aproximadamente una hora antes del inicio del encuentro.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Celta

El técnico José Mourinho deberá definir su once ante las bajas de Rodrygo y Raúl Asencio, mientras que Aurélien Tchouaméni presenta dudas por problemas físicos. Vinícius Júnior vuelve a estar disponible después de cumplir su suspensión, por lo que podría recuperar un lugar en el ataque junto a Kylian Mbappé.

Posible alineación del Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

En el caso del Celta, Claudio Giráldez tiene las ausencias de Borja Iglesias y Miguel Román. El conjunto gallego podría apostar por una formación con tres centrales y la participación de Ferran Jutglà y Pablo Durán en el ataque, mientras que Iago Aspas aparece como una alternativa.

Posible alineación del Celta de Vigo: Ionut Radu; Javi Rodríguez, Sebastián Cáceres, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Javi Rueda; Hugo Álvarez, Ferran Jutglà y Pablo Durán.

Antecedentes y últimos resultados del Real Madrid vs Celta en LaLiga

El historial reciente presenta una ventaja para el Real Madrid, que ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos oficiales entre ambos equipos, mientras que el Celta consiguió una victoria. El antecedente más cercano ocurrió el 6 de marzo de 2026, cuando los merengues se impusieron 2-1 en Balaídos.

Sin embargo, el conjunto gallego cuenta con el precedente de su victoria por 2-0 en el Bernabéu el 7 de diciembre de 2025. Este resultado rompió la tendencia favorable del Madrid en sus enfrentamientos recientes y representa uno de los antecedentes que acompañan la visita del Celta.

Últimos cinco enfrentamientos oficiales:

6 de marzo de 2026 | LaLiga: Celta 1-2 Real Madrid.

Celta 1-2 Real Madrid. 7 de diciembre de 2025 | LaLiga: Real Madrid 0-2 Celta.

Real Madrid 0-2 Celta. 4 de mayo de 2025 | LaLiga: Real Madrid 3-2 Celta.

Real Madrid 3-2 Celta. 16 de enero de 2025 | Copa del Rey: Real Madrid 5-2 Celta, después de tiempos extra.

Real Madrid 5-2 Celta, después de tiempos extra. 19 de octubre de 2024 | LaLiga: Celta 1-2 Real Madrid.

De estos cinco encuentros, cuatro corresponden al campeonato de Liga y uno a la Copa del Rey. El balance exclusivo de LaLiga es de tres victorias para el Madrid y una para el Celta, sin empates, por lo que el compromiso del sábado ofrecerá una nueva oportunidad para modificar esa tendencia.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Real Madrid vs Celta y cuánto paga?

El Real Madrid aparece como favorito para conseguir los tres puntos, de acuerdo con los momios proporcionados de caliente.mx. Su posición en la clasificación, su rendimiento como local y sus cifras ofensivas lo colocan por delante del Celta en las probabilidades que reflejan las cuotas.

Los momios de Caliente.mx son Real Madrid -556, empate +630 y Celta de Vigo +1250. Esto significa que una apuesta hipotética de 100 pesos al triunfo del conjunto merengue generaría una ganancia neta aproximada de 17.99 pesos; el empate pagaría 630 pesos de ganancia y una victoria del Celta dejaría 1,250 pesos de beneficio, sin incluir la cantidad apostada.

Las cuotas pueden cambiar antes del inicio del partido y no garantizan un resultado. El Real Madrid buscará su undécima victoria del campeonato, mientras que el Celta intentará conseguir su tercer triunfo y repetir la sorpresa que protagonizó en su visita anterior al Santiago Bernabéu.