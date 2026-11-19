Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 18 de noviembre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este miércoles 18 de noviembre.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, desde Manizales, Meta y Valle, se efectuaron nuevos resultados ganadores para que más colombianos se vuelvan multimillonarios. Así mismo, todos los chances que juegan a diario no tuvieron excepción. A través de Claro Sports consulte cómo terminó la jornada de este miércoles 18 de noviembre.
Lotería de Manizales
- Sorteo: 4982
- Premio mayor: $3.000 millones de pesos.
- Número: 7300
- Serie: 308
- Despachado a: Bogotá.
MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías de Cruz Roja, Tolima y Huila: números que cayeron y ganadores | 17 de noviembre de 2026
Lotería del Meta
- Sorteo: 3325
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número: 6121
- Serie: 109
- Despachado a: Medellín.
Lotería del Valle
- Sorteo: 4875
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
- Número: 7366
- Serie: 097
- Despachado a: Buga.
MÁS INFORMACIÓN: Resultado de MiLoto hoy, 17 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores
Resultados de chances hoy
- Dorado Día: 1162
- Dorado Tarde: 2306
- Dorado Noche: 6456
- Paisita: 2809
- Paisita Noche: 2645
- Paisita 3: 7259
- Chontico Día: 0639
- Chontico Noche: 0715
- Pijao de Oro: 8973
- Cafeterito Tarde: 1417
- Cafeterito Noche: 5993