Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este miércoles 18 de noviembre.

Lotería del Valle.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, desde Manizales, Meta y Valle, se efectuaron nuevos resultados ganadores para que más colombianos se vuelvan multimillonarios. Así mismo, todos los chances que juegan a diario no tuvieron excepción. A través de Claro Sports consulte cómo terminó la jornada de este miércoles 18 de noviembre.

Lotería de Manizales

Sorteo: 4982

4982 Premio mayor: $3.000 millones de pesos.

$3.000 millones de pesos. Número: 7300

7300 Serie: 308

308 Despachado a: Bogotá.

Lotería de Manizales el 18 de noviembre

Sorteo: 3325

3325 Premio mayor: $1.800 millones de pesos.

$1.800 millones de pesos. Número: 6121

6121 Serie: 109

109 Despachado a: Medellín.

Lotería de Meta el 18 de noviembre

Lotería del Valle

Sorteo: 4875

4875 Premio mayor: $9.000 millones de pesos.

$9.000 millones de pesos. Número: 7366

7366 Serie: 097

097 Despachado a: Buga.

Lotería del Valle el 18 de noviembre

Resultados de chances hoy

Dorado Día: 1162

1162 Dorado Tarde: 2306

2306 Dorado Noche: 6456

6456 Paisita: 2809

2809 Paisita Noche: 2645

2645 Paisita 3: 7259

7259 Chontico Día: 0639

0639 Chontico Noche: 0715

0715 Pijao de Oro: 8973

8973 Cafeterito Tarde: 1417

1417 Cafeterito Noche: 5993

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