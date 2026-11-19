De cara a la última jornada de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay 2026-II, en Claro Sports les traemos todos los detalles de los equipos y sus cuentas para ascender el próximo año.

Ascenso Futbol Colombiano al 2027/ Vizzor.

Este jueves 19 de noviembre se estará disputando la última jornada de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay 2026-II. El certamen de segunda división del fútbol colombiano define a sus dos finalistas de cara a lo que será la disputa de la final de año en este campeonato y de llegar a ser necesario otra gran final para definir 1 ó 2 equipos que harán parte de la Liga BetPlay 2027-I y II. Portal motivo en Claro Sports les traemos los detalles de cómo se encuentra la situación de car a esta jornada.

Así se jugará la última fecha de los cuadrangulares del Torneo BetPlay 2026-II

Unión Magdalena vs. Boca Juniors de Cali | 05:30 p.m. | Grupo A.

Independiente Valle del Cauca vs. Envigado | 05:30 p.m. | Grupo A.

Real Cartagena vs. Tigres F.C. | 07:45 p.m. | Grupo B.

Real Cundinamarca vs. Deportes Quindío | 07:45 p.m. | Grupo B.

Así van las tablas de posiciones de los cuadrangulares del Torneo BetPlay 2026-II

Grupo A

Posición Equipo Diferencia de gol Puntos 1. Envigado 2 7 2. Unión Magdalena 1 7 3. Boca Juniors 0 7 4. Independiente Valle del Cauca* -3 5

*Cuenta con punto invisible.

Grupo B

Posición Equipo Diferencia de gol Puntos 1. Deportes Quindío 1 9 2. Real Cartagena 1 8 3. Real Cundinamarca* -1 5 4. Tigres F.C. -1 5

*Cuenta con punto invisible.

Reclasificación, parcial del Torneo BetPlay 2027

Reclasificación del Torneo Betplay/ Foto: Orlando Ascensio.

Cuentas de los equipos para ascender a la Liga BetPlay 2027

Envigado: después de ser campeón del primer semestre ante Real Cartagena, el elenco antioqueño es el equipo que más cercana tiene la posibilidad de volver a jugar en la Primera División de Colombia, la cual perdió en en el 2025. Al elenco ‘Naranja’ le bastaría con ser finalista de este segundo semestre para volver a ser parte de la Liga BetPlay 2027. De no ser finalista de este segundo semestre tendrá que esperar rival entre el perdedor de la final del Torneo BetPlay 2026-II para luchar por el otro cupo en la gran final del año.

Real Cartagena: clasificar nuevamente a la final del Torneo BetPlay, de este finalización del año; es decir vencer a Tigres F.C. este jueves y que Quindío no logre sumar los 3 puntos ante Real Cundinamarca. Después sumar al menos 3 puntos en la final del Torneo BetPlay 2027, si la final es contra Envigado, ascenderían los 2 de manera automática, si es un rival diferente deberá salir campeón para lograr el ascenso directo, de lo contrario obligaría a jugar la gran final contra el otro equipo que puntee la reclasificación anual.

Deportes Quindío: de entrada deberá sumar 3 puntos ante Real Cundinamarca este jueves en la última fecha de cuadrangulares, de llegar a empatar debe esperar que Real Cartagena no sume 3 puntos contra Tigres F.C. Si no logra el pasaje al a final debe esperar que Real Cartagena no sume más de 5 puntos en lo que resta de campeonato porque por título o reclasificación el cuadro ‘heroico’ le quita el segundo cupo al ascenso. En caso tal que la final del segundo semestre sea vs. Envigado y el cuadro del Eje Cafetero sea el campeón del Torneo 2027-II, ascenderán automáticamente ambos clubes y no se jugará la gran final anual.

Boca Juniors de Cali: vencer este jueves a Unión Magdalena en Santa Marta, pero que Envigado no pueda sumar de a 3 puntos en su visita al Independiente Valle del Cauca. De tal manera asegurará su lugar en la final del Torneo BetPlay 2026-II, obligatoriamente tendrá que ganarla para obligar a que se juegue la gran final anual del Torneo BetPlay 2026, contra el mejor posicionado en reclasificación, si la pierde queda sin chances para ascender.

Unión Magdalena: el ‘Ciclón’ de entada deberá vencer a Boca Juniors de Cali en su patio y ante su gente, pero también que Envigado no pase del empate contra Independiente Valle del Cauca. De esta forma asegurará su tiquete en la final del Torneo BetPlay 2026-II, de llegar a ser campeón con mayor cantidad de puntos en reclasificación a comparación de Quindío y Envigado ascenderá directamente a la Liga BetPlay 2027, de no ser campeón pero ser uno de los dos mejores posicionados en reclasificación jugará la gran final contra el otro que también se ubique en los 2 primeros lugares de esta tabla.

Lea también: