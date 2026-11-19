Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha, este miércoles 18 de noviembre.

Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

La actividad del azar no se detiene. Vuelve y juega, como en cada miércoles o sábado, donde Baloto y Revancha tienen nuevos números ganadores. Sin duda es el premio más apetecido por todos los colombianos, aunque el premio mayor volvió a ser esquivo. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.

Resultados del Baloto hoy, 18 de noviembre de 2026

Números ganadores: 15 – 21 – 33 – 36 – 39 – 03

15 – 21 – 33 – 36 – 39 – Nuevo acumulado: $21.600 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 18 de noviembre de 2026

Números ganadores: 05 – 09 – 18 – 20 – 34 – 03

05 – 09 – 18 – 20 – 34 – Nuevo acumulado: $2.400 millones de pesos.

Buenos días ☀️🍀✨ Estos son los #Resultados del sorteo N.º 2737 de #BalotoRevancha del miércoles 18 de noviembre de 2026. 🍀✨ ¡Tuvimos 37.408 ganadores! 🎉 🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí 👉 https://t.co/Dr670gqpwV https://t.co/DhsGxgwbkY — Baloto (@Baloto_Colombia) November 19, 2026

Así puede jugar al Baloto y Revancha

Si usted quiere participar por el gran premio acumulado, solo debe elegir cinco números del 1 al 45 y una súper balota del 1 al 16. Entre más números de la combinación logre adivinar, mayor será el monto obtenido. Tras ganar esa cifra soñada de dinero, se asegura una enorme fortuna que aumenta si ocurre lo contrario. Recuerde que existe una opción extra, con un mínimo valor adicional, para activar Revancha, donde se permite jugar dos veces con el mismo boleto y duplicar las opciones de ganar.

Tiquete del Baloto: ¿Dónde se puede comprar?

Los jugadores habituales de Baloto y Revancha pueden adquirir sus boletos en miles de puntos autorizados a lo largo del país. Dichas combinaciones están disponibles en oficinas de trámites o recaudo, droguerías, almacenes de cadena y tiendas de barrio identificadas con el logotipo oficial de la compañía. Cabe resaltar que el sistema ofrece la opción de registrarse en la plataforma web oficial para hacer las apuestas de forma 100% digital.

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