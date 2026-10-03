¡Baja inesperada en España! Fabián Ruiz abandona la concentración horas antes del partido ante Chequia

El mediocampista del PSG dejó la concentración en Oviedo y viajó a París por el nacimiento de su primer hijo

España se queda sin Fabián Ruiz y tampoco podrá convocar un reemplazo | Reuters

La selección de España sufrió una baja de última hora antes de su partido frente a Chequia en la UEFA Nations League 2026-27. Fabián Ruiz abandonó la concentración del combinado español en Oviedo y no estará disponible para el encuentro programado en el estadio Carlos Tartiere, aunque en esta ocasión su ausencia no está relacionada con una lesión ni con una decisión deportiva.

El mediocampista de 30 años recibió permiso para dejar al equipo debido a un acontecimiento personal: está próximo a convertirse en padre por primera vez. Ante esta situación, Fabián salió de Oviedo para trasladarse a París, ciudad en la que juega con el Paris Saint-Germain y donde permanecerá para acompañar el nacimiento de su hijo.

La salida de Fabián modifica los planes de España pocas horas antes del compromiso, pues el centrocampista formaba parte de la convocatoria disponible para disputar la tercera jornada de esta ventana internacional. Su ausencia se suma a los movimientos que ya había tenido la lista, después de que Pau Cubarsí y Carlos Espí quedaran previamente fuera de la convocatoria para el partido.

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España, además, tendrá que afrontar el encuentro sin posibilidad de convocar a otro futbolista para ocupar el lugar de Fabián Ruiz. La normativa de la UEFA establece que las listas quedan cerradas a las 23:59 horas del día anterior a cada partido, por lo que el plazo para realizar modificaciones había terminado cuando se produjo la salida del futbolista del PSG.

Esta circunstancia también impide que Cubarsí o Espí puedan regresar a la lista para cubrir la vacante, pese a haber formado parte de las opciones anteriores del conjunto español. De esta manera, España deberá reorganizar su convocatoria con los jugadores que permanecen concentrados en Oviedo y resolver la ausencia de uno de sus elementos habituales en el mediocampo sin incorporar un reemplazo.

Fabián había participado recientemente con España y aparece entre los futbolistas utilizados durante el inicio de esta edición de la Nations League. El andaluz estuvo sobre el campo en Wembley en el partido que abrió el torneo para la selección española, por lo que su salida representa un cambio respecto a las alternativas con las que el equipo había contado durante sus primeros compromisos.

La baja quedó confirmada este sábado 3 de octubre, horas antes del España vs República Checa en el Carlos Tartiere. A diferencia de otras ausencias provocadas por problemas físicos, la de Fabián responde a un motivo familiar y tendrá al futbolista en París mientras sus compañeros disputan el encuentro. España afrontará así el partido con una opción menos en el centro del campo y sin margen reglamentario para sustituirlo.