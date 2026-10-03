Bruno Fernandes habló con Cristiano Ronaldo tras su abandono: “Siempre será el mayor ícono de la selección”

El capitán de Portugal aseguró que el vestidor permanece unido y reveló que habló con Cristiano después de su salida de la concentración

Fernandes heredó el gafete de capitán ante la salid de Ronaldo | Reuters

Bruno Fernandes rompió el silencio sobre la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal. El mediocampista, capitán del equipo ante la ausencia del jugador de Al Nassr, reveló que mantuvo una conversación con el delantero y aseguró que el grupo permanece unido antes de su próximo compromiso internacional.

“Hablé con Cristiano Ronaldo y le dije que es y siempre seguirá siendo el mayor ícono de nuestra selección y de nuestro país. Nuestra selección está unida, no dividida. Los asuntos deben resolverse internamente y terminar bien para ambas partes”, declaró Fernandes.

Las palabras del jugador del Manchester United llegan después de varios días de tensión alrededor de la selección portuguesa. El conflicto comenzó tras el partido contra Noruega del 27 de septiembre, cuando Jorge Jesus dejó a Ronaldo durante los 90 minutos en el banquillo pese a que el atacante había realizado ejercicios de calentamiento con la posibilidad de ingresar.

Cristiano se marchó directamente al vestuario al finalizar aquel encuentro y posteriormente pasó dos sesiones sin trabajar con el resto del plantel. La situación provocó la intervención de Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, quien se reunió con el delantero y el seleccionador.

El técnico defendió su autoridad para tomar decisiones deportivas y confirmó que Gonçalo Ramos sería titular en el siguiente encuentro. Horas después de esas declaraciones, Cristiano abandonó el centro de entrenamiento mientras sus compañeros comenzaban la sesión.

El delantero confirmó posteriormente su decisión de dejar la concentración. Explicó que tomó la determinación después de escuchar la conferencia de Jesus y de conversar con Proença. También adelantó que explicaría posteriormente los motivos de su salida.

La Federación confirmó que el capitán había dejado al equipo y Portugal continuó su actividad sin él. Fernandes asumió el gafete y ahora ha buscado separar el conflicto entre Ronaldo y el cuerpo técnico de la situación interna del vestidor, al asegurar que el combinado portugués no está dividido.

El futuro inmediato de Cristiano con Portugal permanece pendiente de las conversaciones entre las partes. La Federación busca resolver el conflicto y evitar que la salida de esta concentración derive en una ruptura definitiva, mientras Fernandes dejó clara la posición que mantiene el plantel: reconocer el peso histórico de Ronaldo y resolver las diferencias dentro de la selección.