Croacia vs Inglaterra en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 3 de octubre
Los Tres Leones visitan Rijeka después de vencer a Chequia, mientras Croacia busca reaccionar tras caer ante España
¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Croacia vs Inglaterra hoy 3 de octubre de 2026?
Croacia vs Inglaterra iniciará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 3 de octubre. El partido corresponde a la Jornada 3 de la Liga A y se disputará en el Stadion HNK Rijeka, en Rijeka, Croacia.
Para el público mexicano, la transmisión estará disponible por Sky Sports en televisión de paga, mientras que las opciones digitales incluyen Sky+ y los servicios de izzi e izzi go, de acuerdo con las guías de programación publicadas para México. La disponibilidad puede variar según el paquete contratado por cada usuario.
Alineaciones del Croacia vs Inglaterra, al momento
Con base en los últimos partidos y las previsiones previas, Croacia podría iniciar con Dominik Livakovic; Ivan Smolcic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol; Petar Sucic, Mateo Kovacic, Marco Pasalic, Josip Misic, Ivan Perisic; Dion Beljo. Por parte de Inglaterra, el once considerado antes de la confirmación oficial contempla a James Trafford o Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, Marc Guehi, Lewis Hall; Myles Lewis-Skelly, Elliot Anderson, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Anthony Gordon; Harry Kane. Estas formaciones son provisionales y pueden modificarse antes del silbatazo inicial.
Antecedentes del Croacia vs Inglaterra y últimos resultados en la UEFA Nations League
Inglaterra mantiene ventaja en el historial general frente a Croacia. De acuerdo con los registros de UEFA, ambas selecciones se han enfrentado en 11 ocasiones: los ingleses suman seis victorias, Croacia tres y se han registrado dos empates, con 22 goles para los Tres Leones y 13 para el conjunto balcánico.
El antecedente más reciente se produjo durante el Mundial de 2026, cuando Inglaterra derrotó 4-2 a Croacia el 17 de junio. Antes, los ingleses ganaron 1-0 en la Eurocopa de 2021. En la primera edición de la Nations League, en 2018, empataron 0-0 en Rijeka y posteriormente Inglaterra ganó 2-1 en Wembley, con Harry Kane como autor del tanto que decidió aquel encuentro.
En la actual Nations League, ambos llegan con tres puntos después de dos fechas. Croacia abrió con triunfo 2-1 como visitante frente a Chequia y después perdió 4-1 ante España; Inglaterra cayó 3-2 contra el conjunto español en su debut y posteriormente venció 2-0 a los checos. España comenzó la jornada como líder del Grupo A3 con seis unidades, seguida por Inglaterra y Croacia con tres, por lo que el resultado de este sábado tendrá incidencia directa en la disputa por los puestos de clasificación.
Croacia vs Inglaterra, en vivo
Croacia e Inglaterra se encuentran este sábado 3 de octubre en uno de los partidos que puede modificar la pelea por el segundo puesto del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026-27. Los dos seleccionados llegan al Stadion HNK Rijeka con tres unidades después de las primeras dos jornadas y necesitan sumar para mantenerse detrás de España, que arrancó el torneo con paso perfecto.
El escenario aumenta la importancia del compromiso: Inglaterra ocupa el segundo puesto por su mejor diferencia de goles, mientras Croacia aparece tercera. Los ingleses comenzaron con derrota 3-2 ante España y reaccionaron con un 2-0 sobre Chequia; los croatas vencieron 2-1 a los checos antes de caer 4-1 frente al conjunto español. El encuentro comenzará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.