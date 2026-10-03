Croacia vs Inglaterra en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 3 de octubre

Antecedentes del Croacia vs Inglaterra y últimos resultados en la UEFA Nations League

Inglaterra mantiene ventaja en el historial general frente a Croacia. De acuerdo con los registros de UEFA, ambas selecciones se han enfrentado en 11 ocasiones: los ingleses suman seis victorias, Croacia tres y se han registrado dos empates, con 22 goles para los Tres Leones y 13 para el conjunto balcánico.

El antecedente más reciente se produjo durante el Mundial de 2026, cuando Inglaterra derrotó 4-2 a Croacia el 17 de junio. Antes, los ingleses ganaron 1-0 en la Eurocopa de 2021. En la primera edición de la Nations League, en 2018, empataron 0-0 en Rijeka y posteriormente Inglaterra ganó 2-1 en Wembley, con Harry Kane como autor del tanto que decidió aquel encuentro.

En la actual Nations League, ambos llegan con tres puntos después de dos fechas. Croacia abrió con triunfo 2-1 como visitante frente a Chequia y después perdió 4-1 ante España; Inglaterra cayó 3-2 contra el conjunto español en su debut y posteriormente venció 2-0 a los checos. España comenzó la jornada como líder del Grupo A3 con seis unidades, seguida por Inglaterra y Croacia con tres, por lo que el resultado de este sábado tendrá incidencia directa en la disputa por los puestos de clasificación.