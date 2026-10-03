Posibles alineaciones de Llaneros vs América de Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El ‘Escarlata’ llega a Villavicencio con necesidad de victoria para acercarse más a la clasificación anticipada.

Llaneros vs América: posibles nóminas | Claro Sports

Se baja el telón del domingo futbolero con un buen plato. Llaneros buscará dar otro golpe en casa ante un grande del fútbol colombiano, pues llega nada menos que el puntero América de Cali al Estadio Bello Horizonte Rey Pelé. La visita ‘Escarlata’ se da en un contexto de alta tensión, dado que se estrechó la lucha por el primer lugar que actualmente ocupa.

El conjunto de la ‘Media Colombia’ no sale de la irregularidad, pues cayó en la última fecha a manos del Cúcuta Deportivo. Del otro lado, los rojos no pasaron de una justa victoria frente a las Águilas Doradas. Esto es lo que debe saber rumbo al juego válido por la fecha 13, que se disputará el domingo 4 de octubre a las 8:15 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Llaneros: Roameth Romaña; Dennys Quintero, Howell Mena, Francisco Meza, Jimmy Medranda; Carlos Sierra, Luis Miranda, Néider Ospina; Jhon Vásquez, Frank Castañeda y Yorleys Mena. DT: José Luis García.

Posible alineación de América de Cali para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría América de Cali: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Dany Rosero, Marlon Torres, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Yeison Guzmán, Jan Lucumí, Jhon Murillo y Tomás Ángel. DT: David González.

¿Cómo y dónde ver a Llaneros vs América de Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 13, se podrá ver por las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará todas las emociones minuto a minuto de la cita futbolera.

Últimos partidos de Llaneros

26.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros | Fecha 12.

20.09.2026 | Llaneros 2-0 Atlético Nacional | Fecha 11.

12.09.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Llaneros | Fecha 10.

07.09.2026 | Llaneros 1-2 Deportes Tolima | Fecha 5.

02.09.2026 | Deportes Quindío 1-1 Llaneros (3-4 en penales) | Octavos de Copa.

Últimos partidos del América de Cali

23.09.2026 | América de Cali 1-0 Águilas Doradas | Fecha 12.

20.09.2026 | Deportes Tolima 1-1 América de Cali | Fecha 11.

14.09.2026 | América de Cali 0-1 Deportivo Pasto | Fecha 10.

09.09.2026 | América de Cali 4-1 Deportivo Pereira | Octavos de Copa.

05.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 América de Cali | Amistoso.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Carlos Ortega (Bolívar).

Carlos Ortega (Bolívar). Asistente 1: Elkin Charrys (Bolívar).

Elkin Charrys (Bolívar). Asistente 2: Víctor Wilchez (Boyacá).

Víctor Wilchez (Boyacá). Cuarto árbitro: Jorge Jiménez (Meta).

Jorge Jiménez (Meta). VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).

Lisandro Castillo (Bogotá). AVAR: Johan Castro (Bogotá).

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