Aston Villa vs Bolonia en vivo Europa League 2026: quién gana la vuelta de cuartos de final hoy 16 de abril

El equipo inglés quiere cerrar la clasificación en su casa sin sustos.

Aston Villa vs Bologna, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Aston Villa y Bolonia se enfrentan en el Villa Park por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League 2026, con el conjunto inglés llegando con ventaja tras el 3-1 conseguido en la ida en Italia. El equipo dirigido por Unai Emery parte como favorito para sellar su clasificación a semifinales, aunque el conjunto italiano buscará una remontada que le permita mantenerse con vida en la competición. Aquí te contamos el minuto a minuto en vivo, con todas las incidencias del partido.

Desde el inicio del encuentro, seguiremos cada detalle de lo que ocurra en Inglaterra: goles, cambios, tarjetas, polémicas y las jugadas clave de un duelo que promete intensidad. Villa intentará confirmar su dominio de la serie, mientras Bologna irá en busca de un golpe histórico en territorio inglés. Acompáñanos con la cobertura en vivo de este partido decisivo de cuartos de final.

¿A qué hora juegan Aston Villa vs Bolonia hoy jueves 16 de abril en Europa League?

El encuentro Aston Villa vs Bolonia está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver cuartos de final de la Europa League?

El partido entre el Aston Villa y Bolonia lo puedes seguir en vivo para México y Centroamérica por la multiplataforma de Claro Sports.

Alineaciones del Aston Villa vs Bolonia, al momento

Las alineaciones confirmadas del Aston Villa vs Bolonia son las siguientes:

Aston Villa: Dibu Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; Amadou Onana, Youri Tielemans; John McGinn, Emiliano Buendia, Morgan Rogers; y Ollie Watkins. DT: Unai Emery.

Bolonia: Federico Ravaglia; Joao Mario, Martin Vitik, Nicolo Casale, Juan Miranda; Nikola Moro, Remo Freuler; Federico Bernardeschi, Lewis Ferguson, Jonathan Rowe; y Santiago Castro. DT: Vincenzo Italiano.

Europa League: criterios de desempate

En la UEFA Europa League, las eliminatorias de fase final se definen a dos partidos (ida y vuelta), y el equipo que tenga el mejor marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a las semifinales del torneo.

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