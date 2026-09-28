Rafael Márquez, en vivo | Conferencia de prensa 28 de septiembre previa al México vs Perú

No te pierdas las palabras del técnico de la selección mexicana, un día antes de su duelo amistoso ante los peruanos, a través de Claro Sports

La selección mexicana continúa con los partidos amistosos de preparación de la Fecha FIFA y este martes 29 de septiembre se enfrentará a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Antes del encuentro, el técnico Rafael Márquez atenderá a los medios de comunicación este lunes 28 de septiembre a las 15:45 horas del centro de México para hablar sobre los detalles de su segundo compromiso al frente del Tricolor.

La conferencia de prensa llegará después del empate 1-1 ante Colombia, primer partido de Márquez como entrenador de la selección mexicana, por lo que el estratega nacional compartirá sus impresiones sobre el proceso, el desempeño del equipo y los objetivos para el enfrentamiento ante el conjunto peruano.

Sigue las palabras de Rafael Márquez a través de la multiplataforma de Claro Sports desde Nueva Jersey. Además, recuerda que en Claro Sports Premium en YouTube podrás disfrutar del partido entre México y Perú este martes a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.