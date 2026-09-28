Suecia vs Polonia, en vivo, UEFA Nations League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la jornada 2, hoy 28 de septiembre

No te pierdas las acciones de este vibrante partido desde la cancha de la Strawberry Arena de Solna

Sigue el Suecia vs Polonia, en vivo. | Claro Sports

La actividad de la UEFA Nations League 2026 continúa con el partido entre Suecia y Polonia en la Strawberry Arena de Solna, como parte del Grupo B4 de la competencia. Ambas selecciones buscan sumar unidades dentro de la segunda jornada del torneo europeo.

El conjunto sueco recibe a la selección de Polonia como líder del sector con tres puntos, tras su victoria de 2-1 ante Rumania, mientras que los polacos no pasaron del empate sin goles con Bosnia y Herzegovina. De ahí la importancia de este duelo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Suecia vs Polonia hoy 28 de septiembre de 2026?

El partido entre Suecia y Polonia está programado para este lunes 28 de septiembre de 2026 como parte de la jornada 2 de la UEFA Nations League.

El duelo comenzará a las 12:45 horas del centro de México. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la señal de Sky Sports, mientras que en Claro Sports les tendremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones del Suecia vs Polonia, al momento

Ambos técnicos intentarán quedarse con los tres puntos que estarán en disputa, por lo que echarán mano de los mejores jugadores que tengan disponibles.

Suecia: Viktor Johansson; Elliot Stroud, Victor Lindelöf, Carl Starfelt, Daniel Svensson; Alexander Bernhardsson, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Sebastian Nanasi; Viktor Gyökeres, Alexander Isak.

Polonia: Marcin Bułka; Matty Cash, Kacper Potulski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior; Michał Skóraś, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski; Sebastian Szymański; Robert Lewandowski.

Antecedentes del Suecia vs Polonia y últimos resultados en la UEFA Nations League

uecia y Polonia se han enfrentado en 29 ocasiones a lo largo de su historia, con una ventaja favorable para el conjunto sueco. El balance registra 16 victorias para Suecia, nueve triunfos de Polonia y cuatro empates, además de una diferencia en goles de 62 tantos para los suecos y 43 para los polacos. Ambos equipos cuentan con una larga trayectoria en competiciones europeas y han protagonizado partidos importantes rumbo a torneos internacionales.

El enfrentamiento más reciente ocurrió el 31 de marzo de 2026 en las eliminatorias al Mundial, cuando Suecia derrotó 3-2 a Polonia en el Strawberry Arena. Anthony Elanga, Gustaf Lagerbielke y Viktor Gyökeres marcaron para los suecos, mientras que Nicola Zalewski y Karol Świderski anotaron para el cuadro polaco. Antes de ese encuentro, Polonia venció 2-0 a Suecia en el repechaje rumbo al Mundial 2022, con goles de Robert Lewandowski y Piotr Zieliński. En la Eurocopa 2021, Suecia también se impuso ante Polonia por 3-2 en la fase de grupos.