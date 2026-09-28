Peloteando, en vivo | Lunes 28 de septiembre

Este lunes 28 de septiembre, Peloteando de Claro Sports arranca la semana con el análisis del debut de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, luego del empate ante Colombia en Baltimore. El equipo de especialistas revisará las primeras decisiones del nuevo estratega, el rendimiento de los futbolistas y lo que dejó el primer partido de esta nueva etapa.

Además, la mesa de análisis seguirá la actualidad del Tricolor con la llegada del equipo a Nueva Jersey para enfrentar a Perú, así como la incorporación de los jugadores de Chivas tras su participación en la Liga MX. También habrá espacio para repasar la jornada 10 del Apertura 2026, donde América consiguió una victoria ante Necaxa y otros resultados que marcaron la fecha del fútbol mexicano.

El programa también tendrá como protagonistas a Javier Aguirre y su presentación como nuevo técnico del Valencia, así como a Isaac del Toro y su actuación en el Mundial de ciclismo de Montreal. Para cerrar, Peloteando repasará lo ocurrido en la Semana 3 de la NFL, con los resultados más importantes y las noticias que dejó la jornada del fútbol americano.