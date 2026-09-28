Alajuelense rompe con Jeison Lucumí: qué pasó con el volante colombiano

El cafetero tenía contrato hasta diciembre de 2026 con el conjunto manudo.

Lucumí no seguirá en Alajuelense | @ldacr

Jeison Lucumí dejó de ser jugador de Liga Deportiva Alajuelense después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo para finalizar anticipadamente su vínculo. El volante colombiano tenía contrato hasta diciembre de 2026, pero su etapa en el conjunto rojinegro terminó antes de completar la temporada.

Alajuelense comunicó oficialmente la decisión este lunes. “Liga Deportiva Alajuelense informa que se llegó a un acuerdo para proceder con la terminación de manera anticipada de la relación actual con el jugador Jeison Lucumi”, señaló la institución al confirmar la salida del futbolista.

La situación de Lucumí ya había generado interrogantes durante los últimos días. El colombiano no fue convocado por Bryan Ruiz para enfrentar a Inter San Carlos y posteriormente el gerente deportivo Carlos Vela reconoció públicamente que el club estaba analizando su caso.

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“Lo de Lucumí se está revisando una situación y no se puede hablar al respecto”, había explicado Vela durante la presentación de Óscar Ramírez. Posteriormente trascendieron versiones sobre una situación extradeportiva y finalmente el club comunicó la rescisión anticipada.

Jeison Lucumí termina su etapa en Alajuelense

Lucumí había llegado a Alajuelense en febrero de 2025, cuando Alexandre Guimaraes estaba al frente del proyecto deportivo. Su participación durante el segundo semestre de ese año llevó al club a extender su contrato en enero de 2026 por una temporada más.

Durante su paso por el conjunto manudo, el mediocampista colombiano disputó 72 partidos, convirtió siete goles y entregó ocho asistencias, de acuerdo con los registros citados. También integró el plantel que consiguió el título número 31 del club y la Copa Centroamericana durante 2025.

Su participación durante el Apertura 2026 estuvo condicionada por diferentes problemas musculares. En el torneo local alcanzó a disputar cinco encuentros y convirtió un gol, mientras que durante el semestre registró 11 apariciones considerando todas las competiciones y anotó dos tantos.

Con la finalización anticipada del vínculo, Lucumí queda como agente libre y podrá buscar un nuevo destino para continuar su carrera. Alajuelense, por su parte, cierra una etapa que se extendió durante más de un año y medio y deberá continuar el Apertura 2026 sin el volante colombiano.

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