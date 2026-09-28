Bélgica vs Francia en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 28 de septiembre

Bélgica recibe a Francia en el Estadio Rey Balduino dentro de la jornada 2 de la UEFA Nations League, partido que dejará al líder momentáneo en el Grupo A

Bélgica vs Francia, en vivo online la UEFA Nations League | Claro Sports

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Bélgica vs Francia hoy 28 de septiembre de 2026?

Bélgica y Francia protagonizarán este lunes 28 de septiembre uno de los partidos más atractivos de la jornada 2 del Grupo A de la UEFA Nations League 2026-27. Los Diablos Rojos, bajo la dirección de Mark van Bommel, llegan como líderes momentáneos del sector después de imponerse 2-0 a Italia como visitantes, gracias a los goles de Mika Godts y Dodi Lukébakio, mientras que Les Bleus, en el segundo partido de Zinédine Zidane al frente del equipo, superaron 1-0 a Turquía con un gol de Kylian Mbappé. Sin embargo, Francia afrontará este compromiso con una baja de enorme peso, ya que su capitán sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante la acción del gol, abandonó la concentración y regresó a España para iniciar su recuperación; del lado belga tampoco estará Jérémy Doku, quien permanece fuera por problemas físicos.

No te pierdas ningún detalle de este partidazo a través del minuto a minuto de Claro Sports, donde podrás consultar las alineaciones, el resultado, los goles, las estadísticas, las jugadas clave y las acciones más destacadas de un encuentro que promete emociones de principio a fin. Sigue toda la jornada y vive cada momento del Bélgica vs. Francia con la cobertura en directo de Claro Sports.

México : 12:45 horas. | Izzi y Sky Sports.

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Alineaciones probables del Bélgica vs Francia, al momento

Bélgica todavía mantiene incógnitas sobre la identidad futbolística que buscará bajo la dirección de Mark van Bommel, aunque los primeros indicios apuntan a un 4-2-3-1 como sistema táctico base, con dos mediocampistas por delante de la defensa y una línea de tres jugadores detrás del delantero. Francia, por su parte, también afronta el inicio de un nuevo ciclo con Zinedine Zidane, quien ha mostrado una mayor afinidad por el 4-3-3, un dibujo que podría marcar la estructura y las principales ideas del nuevo proyecto de Les Bleus.

Bélgica : Senne Lammens, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Dodi Lukébakio, Kevin De Bruyne, Mika Godts y Charles de Ketelaere.

: Senne Lammens, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Dodi Lukébakio, Kevin De Bruyne, Mika Godts y Charles de Ketelaere. Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Adrien Truffert, Rayan Cherki, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot, Bradley Barcola, Désiré Doué y Michael Olise.

Antecedentes del Bélgica vs Francia y últimos resultados en la UEFA Nations League

Francia mantiene una clara hegemonía sobre Bélgica en los enfrentamientos recientes, con cinco victorias consecutivas que reflejan la superioridad de los galos en una de las rivalidades más atractivas del fútbol europeo. El balance incluye partidos de Mundial, Eurocopa y Nations League, escenarios en los que el equipo galo ha encontrado la fórmula para imponerse incluso en partidos de máximo nivel. Los Diablos Rojos, por su parte, afrontan el reto de romper una racha adversa ante un rival al que no logran vencer desde hace varios años, mientras el conjunto bleu buscará prolongar su dominio en este capítulo del fútbol continental.