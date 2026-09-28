¡Gilberto Mora provoca temor en Perú! Mano Menezes advierte sobre el juvenil: “Vamos a tener cuidado”

El entrenador de la selección peruana califica a Gil Morita como “el gran talento del fútbol mexicano”

Mano Menezes advierte sobre Gil Mora. | Imago7.

El técnico de Perú, Mano Menezes, reconoció el talento de Gilberto Mora y aseguró que su equipo tomará precauciones especiales para enfrentar a la joven figura de la Selección Mexicana en el amistoso de este martes 29 de septiembre de 2026. El estratega brasileño habló en conferencia de prensa previo al duelo ante el Tri y destacó el crecimiento del futbolista mexicano.

Menezes señaló que Mora representa uno de los nuevos talentos del fútbol mexicano y destacó la importancia de que aparezcan jugadores jóvenes con capacidad para competir al máximo nivel. El entrenador peruano consideró que este tipo de futbolistas deben llevar un proceso adecuado para afrontar escenarios de alta exigencia.

“Gilberto Mora es un gran talento del fútbol mexicano”, expresó el técnico de Perú, quien también recordó el manejo que tuvo México (en específico, Javier Aguirre) con los jóvenes durante la inauguración del Mundial 2026 ante Sudáfrica, al señalar que en ese tipo de partidos la experiencia y el contexto pueden ser factores determinantes.

Perú prepara una estrategia especial para detener a Gilberto Mora

El mediocampista mexicano llega al encuentro ante Perú después de marcar su primer gol con la selección mayor frente a Colombia, en el empate 1-1 que representó el primer partido de la era de Rafael Márquez al frente del Tri.

Ante ese impacto inmediato, Mano Menezes reconoció que su equipo tendrá que prestar atención a los movimientos del futbolista de Xolos. “Vamos a tener cuidado con Mora”, explicó el entrenador brasileño al hablar sobre la estrategia defensiva que utilizarán para evitar que vuelva a tener una actuación determinante.

El técnico peruano aseguró que el objetivo será limitar la participación del juvenil mexicano y evitar que tenga espacios para influir en el desarrollo del partido, tal como ocurrió en sus últimas apariciones con el combinado nacional.

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Mano Menezes analiza cambios y la situación de André Carrillo

Además del análisis sobre México, el entrenador de Perú habló sobre la preparación de su equipo para el compromiso en territorio estadounidense y adelantó que realizará ajustes en la alineación para afrontar el duelo.

Menezes explicó que las decisiones finales dependerán de las últimas sesiones de entrenamiento y del estado físico de sus futbolistas. Entre los casos que siguen bajo observación se encuentra André Carrillo, quien trabajará con normalidad y será evaluado después de la práctica para determinar si puede tener minutos ante México o si su participación será considerada para el siguiente partido frente a Canadá.

Perú llega al encuentro con la intención de seguir construyendo su funcionamiento y encontrar variantes dentro de un proceso que busca consolidar una nueva etapa. Para Menezes, el partido ante México representa una oportunidad para medir el nivel de su equipo ante un rival que también se encuentra en fase de ajustes rumbo a sus próximos objetivos.

El duelo entre México y Perú tendrá como uno de sus principales focos el enfrentamiento entre la experiencia del cuadro sudamericano y una generación mexicana encabezada por futbolistas jóvenes como Gilberto Mora, quien ya comenzó a llamar la atención dentro del nuevo ciclo del Tri.