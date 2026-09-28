¿De vuelta al fútbol colombiano? Vinculan a Hernán Torres como candidato para dirigir al Once Caldas

Once Caldas busca entrenador tras la salida de Herrera; Hernán Torres aparece entre los nombres que suenan para el banquillo.

Hernán Torres, director técnico colombiano | Vizzor Image

Luego de la salida de Hernán Darío Herrera del banquillo de Once Caldas, el equipo manizaleño sigue en la labor de encontrar a la persona idónea para asumir el cargo. Si bien todavía no hay mucha claridad al respecto, un nombre que empieza a sonar es el de Hernán Torres, un viejo conocido del rentado local.

La última vez que dirigió en el país fue a Millonarios en un segundo ciclo. Sin embargo, en esa ocasión no le fue muy bien que digamos y a inicios de este 2026 lo sacaron por Fabián Bustos. Luego, duró un par de meses inactivo hasta que lo contrató Orense SC de Ecuador, aunque su aventura tampoco fue muy larga que digamos allí.

Desde mitad de año más o menos el timonel está sin equipo, pero parece que se le presenta una nueva oportunidad de volver al rueda con el ‘Blanco Blanco’. Recordemos que el ‘Arriero’ se fue después de la caída ante Bucaramanga en el Palogrande y que el Carlos ‘Panelo’ Valencia está como interino en estos momentos.

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Once Caldas vuelve a jugar este jueves 1 de octubre por la Liga BetPlay y lo más probable es que Valencia esté desde la línea. No obstante, empiezan a sonar candidatos para el reemplazo del ‘Arriero’ y uno de esos es el de Torres, un timonel que sabe ser campeón en Colombia y que devolvió al América de Cali a la primera categoría.

¿Se puede dar realmente?

Algunos medios son los que empiezan a vincular el ibaguereño con el cuadro manizaleño, pero no hay algún ofrecimiento puntual que se conozca públicamente. Lo único que es cierto es que el DT está sin equipo y eso podría tener alguna incidencia en caso que las directivas quieran ir por sus servicios.

#LigaBetPlayDimayor – Hernán Torres es uno de las candidatos para llegar al banquillo del Once Caldas.#ElCorrilloDeMao #FutbolColombiano pic.twitter.com/tprTxkIcui — 🎙 𝗘𝗹 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗔𝗢 🎙 (@elcorrillodemao) September 28, 2026

Por ahora es el único que hace eco, ya que no hay mucha información que digamos sobre quién va a llegar al banquillo del Once Caldas. Seguramente con el pasar de los días la dirigencia seguirá con el respectivo análisis y también se conozca con exactitud a la persona que asuma la responsabilidad de dirigir a un campeón continental.

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