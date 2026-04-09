Rayo Vallecano vs AEK Atenas, en vivo: transmisión partido de ida de los cuartos de final de la Conference League 2026

Se abre una serie que promete ser apasionante.

Rayo Vallecano y AEK Atenas se enfrentan en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Conference League 2025-2026, en un cruce que promete emociones fuertes y que marcará un momento histórico para el conjunto español. Será la segunda vez que el Rayo dispute unos cuartos de final en una competición UEFA, y buscará sacar ventaja en esta primera batalla ante un rival con experiencia europea. El encuentro contará con transmisión en vivo de Claro Sports para Centroamérica, por lo que los fanáticos podrán seguir cada detalle del duelo.

El Rayo Vallecano llega a esta instancia tras eliminar al Samsunspor con un global de 3-2 en octavos de final, gracias a una victoria clave como visitante (3-1) y un triunfo ajustado en casa (1-0). En la fase liga, el equipo español finalizó en el quinto lugar con 13 puntos, mientras que el AEK Atenas también sumó 13 unidades pero terminó tercero, mostrando mayor regularidad. Los griegos avanzaron luego de imponerse con autoridad al Celje por un global de 4-2, ganando ambos partidos y consolidándose como uno de los candidatos serios a meterse en semifinales.

¿A qué hora inicia la transmisión del Rayo Vallecano vs AEK Atenas hoy jueves 9 de abril?

La transmisión del partido entre Rayo Valleano y AEK Atenas comenzará a las 10:00 horas, mientras que el silbatazo inicial está programado para las 10:45 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Conference League y quién clasifica?

En la Conference League, las eliminatorias de fase final se definen a dos partidos (ida y vuelta), y el equipo que tenga el mejor marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a las semifinales del torneo.

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