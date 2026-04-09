¡Con sabor mexicano! Se hace oficial la lista de árbitros para el Mundial 2026

Katia Itzel García y César Ramos estarían formando parte de la Copa del Mundo como representantes el arbitraje mexicano

Ramos y García se apuntan para la Copa del Mundo | Imago7

El arbitraje de la Concacaf rumbo al Mundial United 2026 ya es oficial y México tendrá una presencia destacada con una delegación encabezada por Katia García y César Ramos, acompañados por un grupo amplio de asistentes y oficiales que representarán al país en la Copa del Mundo.

De acuerdo con la confirmación de FIFA, la lista definitiva de árbitros incluye perfiles consolidados dentro de la región, donde también se mantiene una base importante de silbantes con experiencia en torneos internacionales recientes.

La actualización más relevante es la ausencia de Mario Escobar, quien finalmente quedó fuera del listado oficial, pese a haber sido considerado en procesos anteriores como uno de los candidatos fuertes de la Concacaf para repetir en una justa mundialista.

En el caso de México, la representación no se limita únicamente a los árbitros centrales. Katia García y César Ramos lideran el grupo, pero también fueron incluidos Alberto Morín, Marco Bisguerra, Erick Miranda, Guillermo Pacheco y Sandra Ramírez, quienes tendrán participación como asistentes y oficiales dentro del torneo.

La presencia de Katia García marca un punto importante para el arbitraje femenil mexicano, al consolidarse como una de las figuras con mayor proyección dentro del panorama internacional y con presencia constante en torneos de FIFA.

Por su parte, César Ramos se mantiene como uno de los árbitros más experimentados de la región, tras haber participado en Rusia 2018 y Qatar 2022, lo que lo posiciona como un perfil confiable para encuentros de alta exigencia en el Mundial.

Dentro del bloque de Concacaf también aparecen nombres como Iván Barton Cisneros de El Salvador, Said Martínez de Honduras, Ismail Elfath y Tori Penso de Estados Unidos, además de Drew Fischer de Canadá y Oshane Nation de Jamaica, quienes completan el grupo arbitral de la región.

Con esta lista ya oficializada, la Concacaf define a sus representantes para United 2026, donde México tendrá una de las delegaciones más completas en el arbitraje, reflejo del crecimiento y la consolidación de sus silbantes en el escenario internacional.

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