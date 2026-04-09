Alex Aranburu gana la etapa 4 de la Vuelta al País Vasco 2026 tras un ataque decisivo

El ciclista español se impuso en una espectacular sprint al noruego Tobias Halland Johannessen, con quien peleó codo a codo en los últimos metros

La Vuelta al País Vasco 2026 vivió una jornada intensa en su cuarta etapa, donde el español Alex Aranburu se quedó con la victoria tras una definición en subida que marcó diferencias entre los protagonistas. El recorrido volvió a poner a prueba a los corredores, en una carrera que no ha dado tregua desde su inicio.

Desde los primeros kilómetros, el ritmo fue constante y con intentos de fuga, reflejando la intención de varios equipos por endurecer la competencia. El desgaste acumulado comenzó a notarse en el pelotón, mientras los favoritos se mantenían atentos a cualquier movimiento que pudiera comprometer la clasificación general.

Fue en la parte final donde Aranburu lanzó su ataque decisivo, aprovechando el terreno para generar una diferencia clave. El español supo leer el momento de carrera y encontró el espacio necesario para tomar ventaja sobre sus perseguidores en el ascenso final.

Detrás de él, Tobias Halland Johannessen intentó reaccionar, pero no logró cerrar la distancia en los últimos metros. El noruego firmó una actuación sólida, quedándose con el segundo lugar de la etapa y confirmando su papel como uno de los corredores más consistentes en esta edición.

El cierre fue controlado por Aranburu, quien mantuvo el ritmo en los últimos metros para cruzar la meta en primer lugar, consolidando una victoria importante tanto en lo individual como para su equipo. La etapa volvió a demostrar que la Itzulia es una carrera donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Alex Aranburu (ESP / Cofidis) – 3:55:15 Tobias Halland Johannessen (NOR / Uno-X Mobility) – a 0:04 Christian Scaroni (ITA / XDS-Astana) – a 0:06 Ion Izagirre (ESP / Cofidis) – a 0:07 Guillaume Martin (FRA / Groupama-FDJ) – a 0:13 Pello Bilbao (ESP / Bahrain Victorious) – a 0:14 Juan Pedro López (ESP / Movistar) – a 0:14 Paul Seixas (FRA / Decathlon-CMA CGM) – a 0:14 Lorenzo Fortunato (ITA / XDS-Astana) – a 0:17 Igor Arrieta (ESP / UAE Emirates-XRG) – a 0:24

En cuanto a la clasificación general, Paul Seixas se mantiene como líder, respaldado por su rendimiento en las jornadas anteriores. Sin embargo, la competencia se ha cerrado, ya que Primoz Roglic se coloca como su principal perseguidor, seguido de Florian Lipowitz, mientras que Juan Ayuso quedó fuera tras sufrir problemas estomacales.

La etapa también dejó claro que los equipos comienzan a mover sus piezas de cara al desenlace de la carrera, buscando generar presión en los líderes y abrir oportunidades en los días más duros. La montaña seguirá siendo el escenario donde se definan las posiciones clave.

Con este resultado, la Itzulia Basque Country 2026 entra en su tramo decisivo, con varios corredores aún en disputa por el liderato. La victoria de Aranburu añade un nuevo elemento a la competencia, en una carrera que se mantiene abierta y con margen para cambios en la clasificación general.

Paul Seixas (FRA / Decathlon-CMA CGM) – 12:03:53 Primoz Roglic (SLO / Red Bull-Bora) – a 2:19 Florian Lipowitz (GER / Red Bull-Bora) – a 2:28 Ion Izagirre (ESP / Cofidis) – a 2:29 Mattias Skjelmose (DEN / Lidl-Trek) – a 2:34 Ben Tulett (GBR / Visma-Lease a Bike) – a 2:47 Alex Baudin (FRA / EF Education-EasyPost) – a 2:51 Harold Tejada (COL / XDS-Astana) – a 3:08 Cian Uijtdebroeks (BEL / Movistar) – a 3:21 Clément Champoussin (FRA / XDS-Astana) – a 3:22

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