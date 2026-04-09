Vuelta al País Vasco 2026 en vivo: transmisión etapa 4, hoy 9 de abril

Etapa 4: circuito de Galdakao, Vuelta al País Vasco hoy

La cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco 2026 presenta un recorrido de 167.2 kilómetros con salida y meta en Galdakao, en una jornada que eleva la exigencia con siete puertos de montaña y dos sprints intermedios. Con más de 3,200 metros de desnivel acumulado, el pelotón enfrentará un terreno de constantes subidas y bajadas que pondrá a prueba la regularidad, la resistencia y la lectura táctica de cada equipo.

A diferencia de otras etapas, no hay un punto único decisivo, lo que abre la puerta a ataques en cotas intermedias y movimientos estratégicos desde lejos. Los equipos con varios corredores bien posicionados en la general podrán jugar diferentes cartas, mientras el desgaste acumulado comenzará a pasar factura, provocando una selección natural en el pelotón.

El tramo clave llegará en la parte final, donde se concentran las ascensiones más exigentes. El Alto de El Vivero (4.3 km al 8.3%), a 29 kilómetros de la meta, marcará un punto de quiebre en la carrera. Posteriormente, un sprint bonificado a 13 kilómetros del final añadirá tensión antes de la penúltima subida, de 3.2 km al 8%, con rampas que alcanzan el 10% y que pueden generar diferencias importantes entre los favoritos.

Tras un descenso técnico, la etapa no dará tregua, ya que el cierre será en alto, con una subida final en Galdakao que presenta pendientes de hasta el 13% y un promedio cercano al 7% en los últimos kilómetros. Este desenlace convierte la jornada en un terreno ideal para ataques decisivos o para que los favoritos intenten marcar diferencias en la clasificación general en una de las etapas más exigentes de la Itzulia.