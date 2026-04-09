Vuelta al País Vasco 2026 en vivo: transmisión etapa 4, hoy 9 de abril
La etapa 4 en Galdakao define la lucha por la general, comandada por Paul Seixas, tras la baja del mexicano Isaac del Toro en la Itzulia 2026
Etapa 4: circuito de Galdakao, Vuelta al País Vasco hoy
La cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco 2026 presenta un recorrido de 167.2 kilómetros con salida y meta en Galdakao, en una jornada que eleva la exigencia con siete puertos de montaña y dos sprints intermedios. Con más de 3,200 metros de desnivel acumulado, el pelotón enfrentará un terreno de constantes subidas y bajadas que pondrá a prueba la regularidad, la resistencia y la lectura táctica de cada equipo.
A diferencia de otras etapas, no hay un punto único decisivo, lo que abre la puerta a ataques en cotas intermedias y movimientos estratégicos desde lejos. Los equipos con varios corredores bien posicionados en la general podrán jugar diferentes cartas, mientras el desgaste acumulado comenzará a pasar factura, provocando una selección natural en el pelotón.
El tramo clave llegará en la parte final, donde se concentran las ascensiones más exigentes. El Alto de El Vivero (4.3 km al 8.3%), a 29 kilómetros de la meta, marcará un punto de quiebre en la carrera. Posteriormente, un sprint bonificado a 13 kilómetros del final añadirá tensión antes de la penúltima subida, de 3.2 km al 8%, con rampas que alcanzan el 10% y que pueden generar diferencias importantes entre los favoritos.
Tras un descenso técnico, la etapa no dará tregua, ya que el cierre será en alto, con una subida final en Galdakao que presenta pendientes de hasta el 13% y un promedio cercano al 7% en los últimos kilómetros. Este desenlace convierte la jornada en un terreno ideal para ataques decisivos o para que los favoritos intenten marcar diferencias en la clasificación general en una de las etapas más exigentes de la Itzulia.
Vuelta al País Vasco 2026: clasificados de etapa 3
La tercera etapa dejó uno de los momentos más emocionantes de la competencia, con la victoria de Axel Laurance, quien protagonizó una remontada en el cierre para imponerse tras dejar atrás a Igor Arrieta en los últimos metros.La jornada estuvo marcada por la intensidad desde el inicio, con una fuga numerosa que llegó a contar con hasta 16 corredores y que logró abrir una ventaja considerable sobre el pelotón. Sin embargo, el momento más delicado del día fue el abandono de Isaac del Toro tras una caída a más de 80 kilómetros de meta, lo que cambió el panorama para el UAE Team Emirates.
En la parte decisiva, Arrieta y Laurance se consolidaron como los protagonistas al desprenderse del grupo de escapados y sostener una ventaja que les permitió jugarse el triunfo en un mano a mano. El español parecía tener el control, pero el francés guardó fuerzas para lanzar un ataque definitivo a 300 metros de la meta, sellando una victoria de alto nivel. La etapa confirmó que la clasificación general sigue abierta, en una carrera donde cada jornada puede cambiar el rumbo.
Clasificación etapa 3 Vuelta al País Vasco:
1. Axel Laurance (INEOS Grenadiers) – 03:38:33
2. Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG) – +02
3. Natnael Tesfazion (Movistar Team) – +14
4. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) – +14
5. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) – +18
6. James Shaw (EF Education-EasyPost) – +21
7. Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ) – +24
8. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) – +24
9. Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ) – +24
10. Reuben Thompson (Lotto-Intermarché) – +34
Clasificación general Vuelta al País Vasco
1. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) – 08:08:24
2. Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) – +01:59
3. Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) – +02:08
4. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – +02:14
5. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) – +02:27
6. Alex Baudin (EF Education-EasyPost) – +02:31
7. Ion Izagirre (Cofidis) – +02:36
8. Harold Tejada (XDS Astana Team) – +02:48
9. Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) – +03:01
10. Clément Champoussin (XDS Astana Team) – +03:02
Vuelta al País Vasco 2026: equipos y lista de salida de la etapa 4
Tras las primeras etapas, la lista de salida se ajusta luego de algunos abandonos, incluido el de Isaac del Toro, por lo que los equipos reconfiguran sus objetivos en carrera. A partir de ahora, las estructuras se enfocarán en proteger a sus líderes para la clasificación general o buscar protagonismo en fugas, en una competencia que entra en su fase más exigente.
LISTA DE SALIDA POR EQUIPOS
– Soudal Quick-Step: Mikel Landa, Ayco Bastiaens, Steff Cras, Mauri Vansevenant, Martin Svrcek, Ilan Van Wilder, Ethan Hayter.
– XDS Astana Team: Clément Champoussin, Lorenzo Fortunato, Sergio Higuita, Harold Tejada, Nicola Conci, Christian Scaroni, Simone Velasco.
– Groupama – FDJ United: Guillaume Martin, Clément Braz Afonso, Maxime Decomble, Kevin Geniets, Quentin Pacher, Enzo Paleni, Rémy Rochas.
– UAE Team Emirates-XRG: Brandon McNulty, Igor Arrieta, Felix Grosschartner, Domen Novak, Adria Pericas, Marc Soler.
– Lidl – Trek: Juan Ayuso, Bauke Mollema, Andrea Bagioli, Julien Bernard, Carlos Verona, Mattias Skjelmose, Quinn Simmons.
– Red Bull – BORA – hansgrohe: Primož Roglič, Haimar Etxeberria, Florian Lipowitz, Finn Fisher-Black, Gianni Moscon, Luke Tuckwell, Emil Herzog.
– Decathlon CMA GCM Team: Paul Seixas, Matthew Riccitello, Léo Bisiaux, Jordan Labrosse, Nicolas Prodhomme, Johannes Staune-Mittet, Aurélien Paret-Peintre.
– Burgos Burpellet BH: Ander Okamika, Lorenzo Quartucci, José Luis Faura, Sinuhé Fernández, Carlos García Pierna, José Manuel Díaz, Adrián Fajardo.
– Equipo Kern Pharma: Iñigo Elosegui, Iván Cobo, Nil Gimeno, Unai Iribiar, Unai Ramos, Jorge Gutiérrez, Ibon Ruiz.
– Movistar Team: Cian Uijtdebroeks, Jorge Arcas, Juan Pedro López, Raúl García Pierna, Natnael Tesfatsion, Roger Adrià, Javier Romo.
– Team Picnic PostNL: Frank Van Den Broek, Matthew Dinham, Alexy Fauré Prost, James Knox, Björn Koerdt, Juan Guillermo Martínez, Mattia Gaffuri.
– Bahrain – Victorious: Pello Bilbao, Roman Ermakov, Rainer Kepplinger, Alberto Bruttomesso, Oliver Stockwell, Antonio Tiberi, Attila Valter
– Alpecin – Deceuninck: Hugo Houle, Ramses Debruyne, Lennert Belmans, Emiel Verstrynge, Aaron Dockx, Gal Glivar, Luca Vergallito.
– Tudor Pro Cycling Team: Julian Alaphilippe, Fabian Weiss, Marco Brenner, Jacob Eriksson, Yannis Voisard, Hannes Wilksch, Luc Wirtgen.
– Cofidis: Ion Izagirre, Alex Aranburu, Emanuel Buchmann, Jamie Meehan, Yael Joalland, Jan Maas, Paul Ourselin.
– Caja Rural – Seguros RGA: Fernando Barceló, Jan Castellón, Samuel Fernández, Alex Molenaar, Julen Arriolabengoa, Joan Bou, Joseba López.
– Euskaltel – Euskadi: Gari Ugarte, Mikel Bizkarra, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Nicolás Alustiza, Gotzon Martín, Iker Mintegi.
– EF Education – EasyPost: Ben Healy, Markel Beloki, James Shaw, Lukas Nerurkar, Jardi Christiaan van der Lee, Alex Baudin, Michael Leonard.
– INEOS Grenadiers: Andrew August, Lucas Hamilton, Kevin Vauquelin, Victor Langelotti, Axel Laurance, Peter Oxenberg, Brandon Smith Rivera.
– Team Visma | Lease a Bike: Bruno Armirail, Tijmen Graat, Menno Huising, Ben Tulett, Steven Kruijswijk, Tim Rex, Filippo Fiorelli.
– Uno-X Mobility: Magnus Cort, Tobias Halland Johannessen, Anders Halland Johannessen, Andreas Kron, Johannes Kulset, Martin Tjotta, Torstein Træen.
– Lotto Intermarché: Mathieu Kockelmann, Matthew Fox, Felix Ørn-Kristoff, Robin Orins, Reuben Thompson, Baptiste Veistroffer, Georg Zimmermann.
¿A qué hora inicia la etapa 4 de la Vuelta al País Vasco 2026 hoy 9 de abril?
La etapa 4 de la Itzulia Basque Country 2026 se disputa este jueves 9 de abril y está programada para iniciar alrededor de las 07:30 horas, tiempo del centro de México. Se espera que la jornada tenga una duración aproximada de cuatro horas. La cobertura en vivo en la multiplataforma de Claro Sports permitirá seguir cada detalle desde la salida hasta el cierre, donde suelen definirse los movimientos clave en la clasificación general.
¡¡¡GRAN JUEVES Y BIENVENIDOS!!! Etapa 4 de la Vuelta al País Vasco 2026
La Vuelta al País Vasco 2026 continúa con una jornada clave y te damos la bienvenida a la transmisión en vivo de la etapa 4 en el circuito de Galdakao, donde el pelotón afronta un recorrido que puede comenzar a perfilar a los verdaderos contendientes de la clasificación general. Después de una tercera etapa intensa, marcada por ataques y cambios en la general, la carrera entra en un punto donde la estrategia, el desgaste acumulado y la capacidad de respuesta serán determinantes.
Sin embargo, la atención también está en la baja de Isaac del Toro, quien quedó fuera de la competencia tras una caída, lo que cambia el panorama para el ciclismo mexicano en esta edición. A partir de ahora, la batalla se centrará en los favoritos que siguen en carrera, en un recorrido que exigirá estrategia, resistencia y precisión en cada movimiento. Hoy, en Galdakao, los equipos buscarán controlar el ritmo, mientras los favoritos estarán atentos a cualquier movimiento que pueda definir el rumbo de la competencia.