Liga MX y MLS dividen fuerzas rumbo a semifinales de la Concachampions 2026

Los encuentros de ida reflejan un equilibrio que se ha consolidado en los últimos años, donde la MLS ha logrado competir de tú a tú frente a los equipos mexicanos

El panorama rumbo a semifinales de la Concachampions | REUTERS / Imago7

La ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026 dejó un escenario parejo entre la Liga MX y la MLS, con resultados que apuntan a una posible división de fuerzas rumbo a las semifinales. De los ocho equipos en competencia, está la posibilidad que dos clubes mexicanos y dos estadounidenses avancen, en una eliminatoria que mantiene abierta la lucha entre ambas ligas.

Los resultados de los primeros partidos reflejan un equilibrio que se ha consolidado en los últimos años, donde la MLS ha logrado competir de tú a tú frente a los equipos mexicanos. Mientras Tigres y Toluca tomaron ventaja, Cruz Azul quedó contra las cuerdas y América dejó la serie abierta, en una combinación de resultados que mantiene la incertidumbre de cara a los duelos de vuelta.

Tigres cumple en el Volcán y encamina la serie

Tigres cumplió en el Estadio Universitario al imponerse 2-0 ante Seattle Sounders, en un partido donde supo aprovechar sus oportunidades y mantener el control en momentos clave. El equipo de Guido Pizarro logró una ventaja importante que lo coloca como favorito para avanzar a la siguiente ronda.

La solidez defensiva y la capacidad de definir marcaron la diferencia para los felinos, quienes ahora viajarán a territorio estadounidense con margen en el marcador. En la vuelta, Tigres deberá manejar la ventaja y evitar errores que le permitan a Seattle meterse en la serie, en un duelo que aún no está completamente cerrado.

Victoria escarlata con algunas advertencias rumbo a la vuelta

Toluca consiguió una victoria de 4-2 sobre LA Galaxy en el Nemesio Diez, en un encuentro que tuvo momentos de dominio, pero también lapsos de descontrol, sobre todo en el departamento defensivo por parte del conjunto escarlata. A pesar de la diferencia en el marcador, el desarrollo del partido dejó claro que la eliminatoria sigue abierta.

Paulinho marca hat-trick | Imago7

El gol de visitante del Galaxy obliga a Toluca a mantener la concentración en la vuelta, donde cualquier descuido podría cambiar el rumbo de la serie. El equipo mexicano viajará con ventaja, pero sin margen para confiarse ante un rival que ya demostró capacidad ofensiva, por lo que el segundo partido será determinante.

LAFC exhibe a un Cruz Azul que buscará la hazaña

La Máquina sufrió una dura derrota 3-0 ante LAFC en el BMO Stadium, en un resultado que lo deja al borde de la eliminación. A pesar de tener momentos de posesión, el equipo mexicano no logró traducir su control en oportunidades claras, mientras que el conjunto estadounidense fue contundente.

LAFC la pasa por encima al Cruz Azul | Reuters: Kirby Lee-Imagn Images

La Máquina está obligada a una remontada en casa si quiere seguir con vida en el torneo, necesitando al menos tres goles para igualar la serie. El LAFC, por su parte, llega con una ventaja sólida y la confianza de haber controlado la eliminatoria, lo que lo coloca como favorito para avanzar a semifinales.

América empata en Nashville y deja todo para el Azteca

América empató 0-0 ante Nashville SC en el Geodis Park, en un partido donde ninguno de los dos equipos logró marcar diferencia. El resultado deja la serie completamente abierta, con todo por definirse en el Estadio Azteca y con una cita muy importante que podría definir el futuro de André Jardine con los azulcremas.

América se juega la vida ante Nashville en el Azteca | Reuters

El conjunto azulcrema tendrá la obligación de ganar en casa para avanzar, mientras que Nashville buscará aprovechar cualquier error para dar la sorpresa como visitante. La eliminatoria se mantiene equilibrada y podría inclinarse para cualquiera de los dos lados, en un cierre que promete intensidad.

Con este panorama, la Concachampions 2026 se perfila para una definición cerrada, donde la Liga MX y la MLS mantienen una batalla directa por la supremacía en la región. Los partidos de vuelta serán determinantes para confirmar si el equilibrio se mantiene o si alguna liga logra imponerse en las semifinales.

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