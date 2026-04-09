América vs Cruz Azul en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 14 de Liga MX 2026

El Clásico Joven regresa al Estadio Azteca. La Máquina llega como sublíder y las Águilas buscan reaccionar en el Clausura 2026

Partidos en vivo: América vs Cruz Azul | Claro Sports

América y Cruz Azul se enfrentan este sábado 11 de abril a las 21:05 horas del centro de México en una nueva edición del Clásico Joven, con el atractivo extra del regreso azulcrema al Estadio Azteca después de casi dos años sin jugar ahí como local. El cruce llega con realidades distintas en la tabla: Cruz Azul es segundo con 27 puntos tras 13 jornadas, mientras que América aparece sexto con 18, así que el partido pesa tanto por orgullo como por la pelea por la Liguilla.

El duelo también enfrenta estilos. América presume 60 por ciento de posesión promedio, pero ha convertido 14 goles en 13 partidos; del otro lado, Cruz Azul suma 24 tantos, promedia dos goles por encuentro y ha sido mucho más constante en el torneo. Aun así, ambos llegan con carga reciente: las Águilas empataron con Santos en la jornada 13 y luego igualaron sin goles ante Nashville en la Concacaf Champions Cup, mientras La Máquina perdió ante Pachuca en Liga MX y fue goleada 3-0 por LAFC en la ida de cuartos de final.

¿Quién transmite en vivo el América vs Cruz Azul y dónde ver el partido de este 11 de abril de 2026?

La transmisión en México será por Canal 5 y TUDN, mientras que en Estados Unidos estará disponible por Univision, TUDN y ViX. El encuentro está programado para las 21:05 horas de la CDMX y será uno de los platos fuertes de la jornada 14, en una fecha que puede mover la parte alta de la clasificación y también la zona de acceso a la fase final.

Alineaciones probables del América vs Cruz Azul para la jornada 14 del Clausura 2026

André Jardine ha tenido que ajustar por lesiones y cargas de partidos. Rodolfo Cota apunta a mantenerse en el arco por la baja de Luis Malagón, mientras que en ataque sigue la incertidumbre por Henry Martín. Además, Víctor Dávila sigue fuera por una grave lesión de rodilla y el panorama físico de Coapa obliga a pensar en una base parecida a la que usó entre el duelo de Santos y la visita a Nashville.

En Cruz Azul, Nicolás Larcamón llega con menos margen de error tras la caída ante Pachuca y el golpe que significó el 3-0 ante LAFC. Jesús Orozco Chiquete sigue fuera por la lesión de tobillo que requirió cirugía, así que la zaga tendría que volver a armarse sin él. La base reciente coloca nombres como Kevin Mier, Willer Ditta, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y José Paradela como piezas de arranque, aunque el técnico podría mover alguna banda o el acompañante de Gabriel Fernández.

América: Rodolfo Cota; Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Miguel Vázquez; Rodrigo Dourado, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Patricio Salas.

Rodolfo Cota; Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Miguel Vázquez; Rodrigo Dourado, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Patricio Salas. Cruz Azul : Kevin Mier; Amaury García, Erik Lira, Willer Ditta, Omar Campos; Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela; Jorge Rodarte, Gabriel Fernández, Jeremy Márquez.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del América vs Cruz Azul

La historia inmediata favorece un poco más a Cruz Azul, al menos en resultados recientes. La Máquina ganó tres de los últimos cinco partidos oficiales ante América, por una victoria azulcrema y un empate. El antecedente más cercano en Liga MX fue el 2-1 celeste del 18 de octubre de 2025, mientras que la serie de 2025 dejó choques de alta tensión tanto en Liga como en Concacaf.

También hay una lectura emocional en esos antecedentes. Cruz Azul eliminó al América en la Concacaf Champions Cup de abril de 2025, pero en la Liguilla del Clausura 2025 las Águilas respondieron: perdieron la ida 1-0, ganaron la vuelta 2-1 y avanzaron a la final por su mejor posición en la tabla. Es decir, el historial reciente no sólo habla de marcadores cerrados, sino de una rivalidad que ha pasado de la fase regular a cruces directos con mucho peso.

Por eso el partido del sábado carga una presión doble. América necesita un golpe de autoridad en su regreso a casa, mientras que Cruz Azul busca sostener su lugar entre los punteros y dejar atrás dos derrotas duras en una semana. Si se toma como referencia la tendencia reciente, el Clásico Joven vuelve a apuntar a un encuentro de detalle corto, con poco margen y con la sensación de que cualquier error puede marcar la noche en el Estadio Banorte.

Fecha Torneo Partido Marcador 18.10.25 Liga MX Cruz Azul vs América 2-1 18.05.25 Liga MX América vs Cruz Azul 2-1 15.05.25 Liga MX Cruz Azul vs América 1-0 12.04.25 Liga MX América vs Cruz Azul 0-0 08.04.25 Concacaf Champions Cup Cruz Azul vs América 2-1

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