Antoine Griezmann: el héroe olvidado de la generación dorada de Francia

El francés brilló en Rusia 2018, cambió su rol en Qatar 2022 y dejó un legado clave en la historia de los Mundiales

Antoine Griezmann es sinónimo de historia en lo que a Mundiales se refiere. A lo largo de tres ediciones —Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022— el delantero pasó de ser una joven promesa para convertirse en una de las piezas clave de una generación que devolvió a Francia a la cima del fútbol.

Brasil 2014: una experiencia necesaria

‘El Principito’ llegó a Brasil 2014 tras debutar con la selección mayor apenas cuatro meses antes del torneo. Tenía 23 años y comenzaba a abrirse paso en el equipo nacional. Pese a su corta experiencia internacional, el joven atacante disputó los seis partidos que jugó el conjunto francés en el torneo, hasta que Alemania, a la postre campeona, puso fin a su participación en los cuartos de final.

Aquel Mundial fue de aprendizaje: sin goles ni asistencias, pero con el primer paso en el escenario más grande del deporte.

Rusia 2018: el torneo de su consagración

Cuatro años después, en Rusia 2018, Griezmann se consolidó como uno de los grandes protagonistas del certamen. El oriundo de Mâcon anotó el primer gol de les bleus en la competencia y firmó una actuación decisiva en el camino hacia el título.

En total, registró cuatro goles y dos asistencias en siete partidos, pero su impacto fue especialmente notable en las rondas de eliminación directa, ya que participó directamente en goles desde los octavos de final hasta la final. En el duelo decisivo frente a Croacia, Antoine fue determinante con un gol y dos asistencias, lo que lo llevó a ser nombrado Jugador del Partido y a recibir el Balón de Bronce del torneo.

Con esa generación liderada desde el banquillo por Didier Deschamps, Francia conquistó su segundo campeonato del mundo, rompiendo una sequía de 20 años.

Qatar 2022: cambio de rol y despedida

En Qatar 2022 su papel cambió: retrocedió en el campo y actuó como mediocampista ofensivo, mientras Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé tomaban mayor protagonismo en ataque. Aun así, su influencia se mantuvo intacta. Registró tres asistencias en el torneo y fue clave en los cuartos de final al dar los dos pases de gol con los que Francia venció a Inglaterra.

El equipo alcanzó nuevamente la final, pero cayó ante la Argentina de Lionel Messi, quedándose a un paso del bicampeonato.

Un legado mundialista

En total, Antoine Griezmann disputó 19 partidos en Copas del Mundo, convirtiéndose en el segundo futbolista francés con más apariciones en el torneo, solo detrás de Hugo Lloris, quien suma 20.

Su balance fue de 14 victorias, dos empates y tres derrotas —dos de ellas ante selecciones que terminaron siendo campeonas—, además de cuatro goles y siete asistencias.

El 30 de septiembre de 2024 anunció su retiro de la selección francesa, cerrando una etapa marcada por regularidad, liderazgo y un papel fundamental en una de las generaciones más exitosas del fútbol mundial.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

El conteo regresivo de Claro Sports rumbo al Mundial 2026 sigue revelando a las grandes figuras de la historia y ahora es el turno de Antoine Griezmann, quien se ubica en el lugar 63 del ranking de los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales. El francés construyó su legado a lo largo de tres ediciones, destacando especialmente en Rusia 2018, donde fue pieza clave en la conquista del título con goles, asistencias y protagonismo en la final. Su regularidad y capacidad de adaptación, incluso con un rol más retrasado en Qatar 2022, lo consolidan como uno de los futbolistas más influyentes de su generación en la máxima cita del fútbol.

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