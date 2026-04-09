Noche de terror en Colombia: fuerte enfrentamiento entre hinchas del Junior y Real Cartagena

Tras el partido por Copa Libertadores entre Junior y Palmeiras, Cartagena vivió una noche de terror que terminó con un muerto.

Desmanes entre hinchas del Junior y Real Cartagena | Vizzor

La ciudad de Cartagena le dio una mano al Junior de Barranquilla acogiéndolo para que hiciera las veces de local en la Copa Libertadores en su Estadio Jaime Morón. Vale la pena recordar que el mítico Estadio Metropolitano está siendo remodelado para ser la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026.

El debut continente del vigente campeón del Fútbol Profesional Colombiano fue ante nada más y nada menos que el subcampeón de América, Palmeiras de Brasil. En un primer tiempo con una muy buena imagen del Junior de Barranquilla, los costeños se fueron con la ventaja en el marcador.

No obstante, la segunda mitad fue una historia completamente diferente y los brasileños lograron empatar el partido. Ahora bien, pese a que en el papel no es un mal resultado para los colombianos, no ganar de local en una copa continental, nunca será bien visto. Sin embargo, más allá del juego y resultado, la noticia pasó por la tragedia que sucedió posterior al partido.

Desmanes entre hinchas del Junior y Real Cartagena

Todo indicia que a las afueras del Estadio Jaime Morón, hinchas del Junior y Real Cartagena protagonizaron un fuerte enfrentamiento. Desde apedrear buses hasta peleas con cuchillo en mano fue lo que se evidenció en una de las ciudades más importantes del territorio colombiano.

🚨🚨🚨Noche De Terror en Cartagena, después de Finalizar el partido entre Junior 1 – 1 Palmeiras. Se presentaron Enfrentamientos entre Hinchas de Junior e Hinchas del Real Cartagena alrededor del ESTADIO. Posiblemente habría una persona Fallecida…En imagen el primer Comentario pic.twitter.com/YML7pK4hY7 — Fútbol Caribe Colombia (@futbol_caribe) April 9, 2026

Según las informaciones que llegan desde Cartagena ya se ha reportado una muerte debido a estas riñas. Lo que había sido una linda fiesta en el Estadio Jaime Morón, terminó siendo terror y sangre en las calles del epicentro turístico de Colombia. Esto sumado con las criticas al gramado de juego, ponen en la lupa la estancia del ‘tiburón’ en dicho ciudad.

Estos enfrentamientos fueron antes y después del partido entre Junior y Palmeiras de Brasil. Vale la pena tener claridad que la logística para que los hinchas del equipo costeño pudieran acompañar a su equipo en los juegos de competencia internacional llevaban una logística de varios buses, los cuales fueron atacados por los aficionados del equipo local de la ciudad.

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